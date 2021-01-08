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Dynatron анонсировала процессорный кулер L15 AIO, предназначенный для серверов 2U и имеющий модуль холодной пластины с медным основанием. L15 может поддерживать ЦП с максимальной TDP 250 Вт с процессорами Intel или AMD. Dynatron еще не объявил какую-либо информацию о ценах или когда L15 будет доступен для покупки.

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Кулер L15 AIO CPU Cooler оснащен более тонким водоблоком, который подходит для серверного корпуса 2U. Этот водоблок имеет гораздо меньшую конструкцию, а кабели отделены сбоку, что позволяет разместить этот водоблок в небольших корпусах ПК или в корпусе ПК-сервера размером 2U. Этот водоблок имеет медное основание с модулем холодной пластины, что обеспечивает высокую скорость теплопередачи. В сочетании с прилагаемыми вентиляторами и радиатором этот водоблок позволяет кулеру AIO поддерживать максимальный TDP 250 Вт, что позволяет легко и эффективно охлаждать невероятно мощные процессоры.

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Этот кулер AIO поддерживает как сокеты Intel, так и AMD. Intel: LGA1200 / 115X, LGA1356 / 1366 и LGA2011 / 2066. AMD: AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2 и FM2 +. Сокет AM4 не поддерживается кулером AIO; это значительно ограничивает потенциальный рынок для этого кулера.

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В кулере ЦП L15 AIO используются два 120-мм вентилятора, которые обеспечивают максимальную скорость 2400 об / мин и минимальную скорость 600 об / мин. В этих вентиляторах используется конструкция с двумя шарикоподшипниками, обеспечивающая бесшумную работу и высокий уровень потока воздуха к радиатору. Эти вентиляторы производят уровень шума 38 дБА при максимальной нагрузке, обеспечивая при этом 92 куб. футов в минуту, создавая большой воздушный поток и давление воздуха. Максимальное давление воздуха, создаваемое этими вентиляторами, составляет 4,5 мм вод. ст.