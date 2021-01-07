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Новые модели Apple Silicon MacBook могут увеличить долю компании на мировом рынке до 7%

Ожидается, что компания выпустит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, оба из которых будут оснащены внутренними процессорами Apple, после 2 квартала 21 года
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Apple MacBook Air M1 и MacBook Pro M1 в 2020 году составили всего 0,8 процента от доли мирового рынка компании. Согласно новому отчету, в 2021 году эта доля рынка может быстро вырасти. Ожидается, что новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели Apple Silicon MacBook Pro поступят в продажу во втором квартале 2021 года, что приведет к увеличению числа членов семейства портативных Mac, рекламирующих нестандартные микросхемы компании. Различные ценовые категории этих ноутбуков должны помочь Apple ориентироваться на более широкую аудиторию.

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Ожидается, что новые модели Apple Silicon MacBook Pro будут иметь более мощные чипы, чем M1, чтобы удовлетворить потребность пользователей в большей производительности.

Данные поступают из TrendForce, в котором упоминается восходящая траектория Apple: от жалких 0,8 процента в 2020 году до приличных 7 процентов в течение 2021 года. Предполагая, что Apple не прекратит выпуск существующих портативных моделей Mac M1, мы сможем увидеть в общей сложности четыре разных машины.

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Новый 12,9-дюймовый iPad Pro с мини-светодиодной подсветкой ожидается в первом квартале 2021 года, поскольку поставщик Apple оптимистично оценивает спрос в ближайшие месяцы.

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«Ожидается, что компания выпустит 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, оба из которых будут оснащены внутренними процессорами Apple, после 2 квартала 21 года, в результате чего доля Apple на рынке ноутбуков увеличится примерно до 7%. Доли рынка Apple и AMD в размере 7% и 20%, соответственно, означают, что Intel столкнется с растущим давлением конкуренции на рынке и потребует в ответ разработать соответствующую продуктовую стратегию».

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Модели MacBook Pro с диагональю 14,1 и 16 дюймов, скорее всего, нацелены на опытных пользователей, которым требуется дополнительная производительность от портативного компьютера. По прогнозам, следующий Apple Silicon будет 12-ядерным. Хотя точные характеристики неизвестны, возможно, эти 12 ядер разделены на восемь производительных ядер, а четыре ориентированы на энергоэффективность. Это вдвое больше ядер производительности, чем те, которые рекламирует 5-нм чип Apple M1, а это означает, что от этих машин следует ожидать серьезной мощи.

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