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Что касается характеристик, Blackview Tab 8E оснащен 10,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Устройство работает на SoC Unisoc SC9863A, который объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53, разделенных на два кластера. Процессор работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Дисплей оснащен графическим процессором PowerVR IMG GE8322. Blackview Tab 8E

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Кроме того, планшет вмещает 32 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Устройство питается от аккумулятора емкостью 6580 мАч, который можно заряжать через порт USB-C. Blackview заявляет, что при воспроизведении видео устройство проработает до 8 часов без подзарядки, а в режиме ожидания - 408 часов.

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Что касается интерфейса, Blackview Tab 8E работает под управлением Android 10 из коробки, хотя Blackview не подтвердила, получит ли планшет Android 11. Планшет является планшетом с WiFi и не поддерживает LTE. Планшет также оснащен съемной клавиатурой, которая приобретается отдельно. Съемная клавиатура позволяет использовать планшет вместо ноутбука. Он поставляется с предустановленным пакетом WPS Office Suite.

Для фотографирования устройство оснащено задней камерой на 13 МП, которая должна делать яркие снимки и четкое видео. А для селфи спереди есть 5-мегапиксельная камера.

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Что касается цены, Blackview Tab 8E можно приобрести на веб-сайте Blackview и у других сторонних розничных продавцов, таких как AliExpress, за 135,99 доллара. Планшет в комплекте с клавиатурой стоит 165,99 долларов. Доступен в сером или золотом цвете.