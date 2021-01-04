Беспроводная портативная колонка для прогулок и вечеринок, обеспечивает стерео звучание с любых мобильных устройств через Bluetooth подключение. Аккумулятор 1000 мА · ч обеспечивает до 6-8 часов воспроизведения при 2/3 громкости на полной зарядке.

Почти все модели, кроме серебристой, имеют доставку из России. Есть поддержка технологии TWS, т.е. можно заказать два и слушать их в паре. Поддержка tf-карты или misro sd-карты до 32 Гб. Внизу есть кнопки управления воспроизведением.

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Цена $9.00 - 16.20

Ищите мощный и красивый компьютер для игр? IPASON создан именно для вас. Высокая производительность и великолепный дизайн в одном системном блоке. Все комплектующие тщательно подобраны для максимальной производительности и надежной работы. В качестве процессора выступает "камень" от Intel - 10 поколения, - Core i9 10900K. Объем ОЗУ - 32 гигабайта, объем SSD - 1 терабайт. Видеокарта - nVidia GeForce RTX 2080Ti, объемом на 11 гигабайт видеопамяти.

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Цена $4,249.15

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Встраиваемый в розетку беспроводной Wi-Fi модуль для удалённого управления включением/ выключением света или каких-то электроприборов. Например, можно на подходе к дому включить электрический чайник, чтобы по приходу сразу согреться. Кроме того можно создавать таймеры и сопрягать модуль с виртуальными голосовыми помощниками.

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Цена $11.84 - 40.64

Устройство благодаря которому любой телевизор превратится в смарт-тв. Приставка позволит иметь выход в интернет, смотреть тв-каналы посредством подключения к домашней Wi-Fi сети и многое другое.Маленький удобный адаптер который прячется за телевизором, не занимает места. В общем, удобная штука.

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Цена $31.99 - 32.99

Когда праздники закончатся, придется снова вставать рано по утрам. А значит самое время обновить будильник. Кроме часов это еще и ночник, и термометр, и даже зеркало.

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Цена $7.56 - 8.38

Перед Вами отличные зимние перчатки от известного Китайского бренда Xiaomi. Они водонепроницаемые, ветрозащитные и сделаны из качественных материалов. А еще, в этих перчатках можно пользоваться смартфоном. Перчатки - универсальные, подойдут как для мужчин, так и для женщин. На выбор предлагаются несколько цветов и размеров. Стоимость таких перчаток составляет 688 рублей.

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Цена $8.96

Специальная паста с уникальным составом, благодаря которой вы сможете устранить все мелкие имеющиеся царапины на кузове вашего автомобиля. Для начала работы необходимо нанести небольшое количество пасты на губку(поставляется в комплекте) после на повреждённых местах втираем пасту в царапины, результат увидите сразу. Более 40000 человек, уже оценили на деле.

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Цена $1.67

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Скажу сразу - накидки дорогие, но качественные. Их заказали чуть более 500 раз. Прошу заметить, что цена указана за одну штуку.

Производитель заявляет, что накидки изготовлены из 100% меха (некоторые покупатели в отзывах это подтверждают). Даже в самый мороз ваши сиденья будут тёплыми. Не нужно сидеть на холодном и ждать, когда сработает подогрев.

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Цена $39.00

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Предназначен для приготовления копченостей за счет холодного копчения. Прибор производит обработку продуктов дымом при температуре от 19 до 40 градусов. Для придания дымного аромата пище или напитку необходимо всего 35 минут.

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Цена $9.23 - 26.68