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Samsung предлагает сдать свой iPhone 12 mini за 700 долларов, чтобы получить любую модель Galaxy S21

Чтобы получить любую версию Galaxy S21, вы можете сдать свой iPhone 12 mini эквивалентный по цене
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У Samsung, вероятно, есть несколько заманчивых предложений для своих постоянных клиентов, а также для тех, кто хочет перейти на новое семейство Galaxy S21. Одно из них - это набор привлекательных сделок по обмену, эквивалентных розничной цене выпущенного не так давно смартфона.

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Да, мы говорим об обмене 700 долларов на iPhone 12 mini, компактный флагман Apple, который доступен по той же цене. Это неплохое предложение, но, помимо этого, у Samsung есть предложения по обмену для клиентов, уже владеющих моделью Galaxy S или Galaxy Note, поэтому вот все подробности, которые вам следует знать.

С последним предложением обмена вы можете купить Galaxy S21 Ultra за 600 долларов, если вы живете в США.

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Пользователь Twitter Sakitech предоставил свежие подробности, касающиеся предложения Samsung по обмену. Чтобы получить любую версию Galaxy S21, вы можете принести свой iPhone 12 mini, и получите обмен в размере 700 долларов. Конечно, iPhone 12 mini должен быть почти в идеальном состоянии, чтобы покупатель мог воспользоваться предложением, но, тем не менее, это выгодная сделка. Чтобы получить такое же предложение обмена с любым смартфоном марки Samsung, вам нужно будет предъявить любой Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra или телефон серии Galaxy S20.

Подробностей о замене более дорогих iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max пока нет. Что касается менее дорогих Galaxy S20 FE, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 и Galaxy S10e, Samsung, как сообщается, предоставит обмен в размере 550 долларов, что по-прежнему является солидной суммой.

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Даже если у вас есть Galaxy Note 9, Galaxy S9 или Galaxy S9 Plus, вы получите приличные 350 долларов от стоимости обмена. Это показывает, что Samsung хочет, чтобы многие пользователи обменяли свои телефоны на новую серию Galaxy S21. Если вы проверите всю ветку Twitter, там упоминается, что Samsung может увеличить стоимость замены Galaxy S20 Ultra после начала предварительных заказов на Galaxy S21, это повод, чтобы потребители  держались за свои флагманы текущего поколения.


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