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Чип Snapdragon 888 станет обязательным элементом флагманских телефонов Android в 2021 году. Хотя телефоны по-прежнему плохо продаются, Sony усердно обновляет свою линейку мобильных телефонов.

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Наиболее примечательным в дополнение к чипу Snapdragon 888 является 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K, а яркость будет увеличена на 15%. И он также поддерживает HDR-дисплей, в соответствии с предыдущим стилем дизайна серии сотовых телефонов Sony, его экран по-прежнему будет иметь соотношение 21: 9, поддержку частоты обновления до 90 Гц и поддержку уровня IP65 / IP68 водонепроницаемости и пыленепроницаемости, распознавание отпечатков пальцев, по цене 1199 долларов.

Высококачественный экран всегда был важным преимуществом Sony, но странно то, что очень немногие люди предпочитают покупать сотовые телефоны Sony, но судя по цене и конфигурации, Snapdragon 888 с таким 4K OLED-экраном выглядит очень привлекательно.

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Судя по текущей информации, Sony Xperia 1 Ⅲ в целом не сильно изменился, только экран и процессор, некоторые рутинные обновления. Однако ходят слухи, что Sony оснастит флагманский телефон следующего поколения более мощным модулем камеры, но на этот раз о параметрах камеры нет.