Может быть использован в различных сферах деятельности: строительстве, медицине, ремонтных работах разных видов, Оснащен компактный эргономичным корпусом из прочного пластика с большим led-дисплеем. На нем отображается температура объекта и тепловое изображение в цветовом спектре. Разрешение экрана составляет 640 на 480. Диапазон измерения температуры: от-20 ℃ до 300 ℃. Предусмотрена возможность выбора единицы измерения - °C, °F, K. Тепловые изображения хранятся в устройстве и могут считываться через USB или храниться на компьютере для создания отчета или печати. Благодаря компактным размерам прибор удобен для транспортировки и легко помещается в карман. Встроенный фонарик яркостью 300 люмен облегчает работу в плохоосвещенных местах.



Посмотреть товар

Цена $124.20 - 377.20

Представляю Вам мини ПК Maxtang VFFP30-2. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 5 2500U, имеет 8 или 16 гигабайт ОЗУ (на выбор), а также SSD накопитель на 256 или 512 гигабайт (также на выбор). А еще, есть комплектация без ОЗУ и ПЗУ. Компьютер - очень компактный и тонкий. Он подойдет для повседневного пользования или работы в офисе. Стоимость самой максимальной комплектации составляет 40 610 рублей.

реклама

Посмотреть товар

Цена $327.19 - 535.19

Инструмент легко помещается в карман благодаря своим размерам, в режиме хранения напоминает обычный пластиковый контейнер с закрывающейся крышкой, в который аккуратно укладываются провода для измерения напряжения, кстати они не съёмные. Питание прибора осуществляется при помощи двух пятачковых батарей LR-40, показания замеров отображаются на цифровом экране с подсветкой.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Посмотреть товар

Цена $8.00 - 10.75

Если вам нужен дополнительный свет в машине для ребенка или для чтения, то вот такой небольшой аккумуляторный светильник может решить эту проблему. Светит теплым и рассеянным светом. Также имеет сенсорное управление. Дополнительно установлены неодимовые магниты и при необходимости его можно снять и использовать, например, для подсветки под капотом или другого срочного ремонта.

Посмотреть товар

реклама

Цена $15.01

Красивая настольная лампа - очень стильная вещь для интерьера. Она не только освещает комнату или рабочую зону, но и становится акцентной вещью в комнате. На АлиЭкспресс очень много красивых ламп и это один из лучших вариантов. Тут классный магнитный выключатель, который включает лампу.

Посмотреть товар

Цена $29.90 - 52.90

В первую очередь меня привлёк этот электрический чайник тем, что он имеет возможность регулировки температуры. Например, для чая это важный параметр, чтобы не сжечь лист.

При определённой температуре заваривания чая можно получить яркий и насыщенный вкус. Обычно цифры варьируются от 80 до 90 градусов. Естественно, нужно понимать, что нагретая до 85 градусов вода должна быть уже вскипячённой.

Чайник можно заказать с бесплатной доставкой из Российской Федерации.

Посмотреть товар

Цена $27.47 - 32.47

Кто ездил в поезде во времена СССР наверняка помнят, как проводник разносил пассажирам чай в подстаканниках. Помню он брал в руку по несколько подстаканников и шел по вагону предлагая чай. Граненый стакан в подстаканнике с кусочками сахара, казался очень вкусным и ароматным. Можно такой подстаканник купить себе или подарить другу.

Выполнен из латуни с никелированным покрытием.

Посмотреть товар

реклама





Цена $20.33

Красивые фигурки в виде звезд и месяцев, которые накапливают световую энергию в дневное время и затем светятся в темноте. В магазине есть более тридцати разных вариаций, которые различаются по цвету и форме. Можно заказать отдельно, так и наборы с разным количеством фигурок - до ста штук. Такие фигурки могут стать отличной идеей для оформления дома к новогодним праздникам.

Посмотреть товар

Цена $0.48 - 1.95 / набор (100 шт.)

реклама

Приличный набор свёрл из стали высокой прочности, покрытые нитридом титана для уменьшения трения. Судя по разнице в цвете, такое напыление имеют только те, что золотистого цвета. Но есть второй комплект, в котором они все такие. Цена на него выше. Свёрла приходят в пластмассовом кейсе с крышкой. Подходят для сверления дерева и металла. Полная таблица по набору(размеры и количество) по ссылке.

Посмотреть товар

Цена $34.51 - 39.51

Он совмещает в себе функции горелки и обычного паяльника, позволяет проводить ремонтные работы не завися от электросети, используемый газ – бутан, есть система автоподжига. Температура пламени 1300 градусов по цельсию, время работы от одной заправки 30-40 минут. Комплект поставки: газовый паяльник, наконечники, припой, инструменты по уходу всего 10 наименований, в удобном кейсе для хранения и транспортировки.

реклама

Посмотреть товар

Цена $6.64 - 25.64

Предназначен для хранения ключей и надежно крепится к любой металлической детали, даже если эта металлическая деталь имеет защитный слой краски или грунтовки. В тайнике разместятся три обычных ключа, либо один автомобильный. Данное приспособление может выручить в ситуации, когда есть необходимость оставить ключи рядом с автомобилем. Благодаря магниту можно тайник примагнитить даже на железное дно авто, чтобы точно никто его не нашел.

реклама

Посмотреть товар

Цена $8.48