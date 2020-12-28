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Сегодня Xiaomi официально выпустила Xiaomi Mi 11, первый смартфон с процессором Snapdragon 888 SoC. Что интересно, этот смартфон не такой дорогой, как мы предполагали. Его стартовая цена составляет 3999 юаней (612 долларов), что примерно соответствует цене некоторых устройств среднего уровня. Без лишних слов, давайте сразу перейдем к официальной информации с презентации.

ДИЗАЙН

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Что касается дизайна, Xiaomi Mi 11 полностью обновляет свой стиль. Этот смартфон имеет толщину всего 8,06 мм и вес всего 196 г. Он имеет совершенно новый дизайн компоновки камеры с пятью вариантами цвета, тремя стеклянными задними панелями (матовый процесс AG, черный, белый, синий) и двумя простыми кожаными задними панелями (дымчато-фиолетовый, хаки). Кроме того, стеклянная крышка модуля камеры обработана цельным стеклом с ЧПУ. На передней панели телефона есть скрытый динамик. Кроме того, на краю есть звуковое отверстие с микро-прорезью, а края кнопок изготовлены с помощью пескоструйной обработки. Это придает Xiaomi Mi 11 превосходный внешний вид и ощущение.

ДИСПЛЕЙ

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Что касается дисплея, Xiaomi Mi 11 имеет «самый дорогой экран в отрасли». Это также самый продвинутый дисплей в истории Xiaomi. Он получил высшую оценку DisplayMate A + и побил 13 новых рекордов в рейтинге DisplayMate. Это устройство оснащено 6,81-дюймовым гибким AMOLED-экраном со сверхвысоким разрешением 2K и четырьмя изгибами. Он использует новейший строительный материал E4 и достигает максимальной яркости 1500 нит. Кроме того, дисплей поддерживает настройку яркости 8192, и оснащен аппаратным датчиком защиты от непреднамеренных действий. Также Xiaomi Mi 11 использует защиту Corning Gorilla Glass Victus (Gorilla Glass 7). Стекло Gorilla Glass Victus увеличивает сопротивление падению в 1,5 раза и износостойкость в 2 раза. Это также первый китайский флагман, использующий Gorilla Glass Victus.

КОЛОНКИ

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Согласно официальной информации, Xiaomi сотрудничает с «Harman Kardon» для создания двойных стереодинамиков Mi 11. Они обеспечивают стереозвук мобильного телефона с трехмерной вибрацией. Кроме того, Bluetooth этого телефона имеет некоторые улучшения. Теперь он поддерживает обмен аудио по Bluetooth и одновременно подключает два устройства Bluetooth.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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Что касается производительности, Xiaomi Mi 11 представляет Snapdragon 888 во всем мире. В нем используется самое мощное ядро Cortex X1. Производительность графического процессора увеличивается на 35%, вычислительная мощность движка AI достигает 26TOPS. Оперативная память LPDDR5 может достигать скорости до 6400 Мбит/с. Кроме того, этот смартфон оснащен батареей емкостью 4600 мАч, которая поддерживает проводную быструю зарядку 55 Вт. По заявлению компании, полная зарядка занимает 45 минут. Кроме того, серия Xiaomi Mi 11 также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, которая обеспечивает полную зарядку за 53 минуты. Также есть беспроводная обратная зарядка 10 Вт.

Что касается рассеивания тепла, Xiaomi Mi 11 использует трехмерную систему рассеивания тепла с жидкостным охлаждением VC. Эта система имеет пропиточную пластину VC большой площади, которая покрывает основную зону нагрева. Также имеется новый встроенный ультратонкий термоблокирующий материал из аэрогеля. Этот материал предотвращает локальную мгновенную передачу тепла по поверхности телефона.

КАМЕРА

Что касается камеры, Xiaomi Mi 11 поставляется с основным датчиком на 100 МП на задней панели. Он также использует новую 5-мегапиксельную 50-миллиметровую макро-камеру с телеобъективом и сверхширокоугольную 13-мегапиксельную камеру с углом обзора 123 °. Для видеосъемки данное устройство поддерживает видео в разрешении 8К. На передней панели находится 20-мегапиксельная камера, которая поддерживает режим широкоугольного панорамного группового фото.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Xiaomi Mi 11 также поставляется с версией Wi-Fi 6. По сравнению с Mi 10 пропускная способность увеличивается с 80 МГц до 160 МГц, а кодирование также увеличивается с 1024QAM до 4096QAM. Кроме того, в этом смартфоне используется линейный двигатель оси X для поддержки многофункционального NFC и инфракрасного дистанционного управления.

ЦЕНА И НАЛИЧИЕ

Предварительная продажа начнется сегодня, а первая прямая продажа состоится 1 января 2021 года. Стоит отметить, что цена ниже - это цена стандартной версии без зарядного устройства. Вот официальная стартовая цена этого смартфона.





8 ГБ + 128 ГБ - 3999 юаней (612 долларов США)

8 ГБ + 256 ГБ - 4299 юаней (658 долларов)

12 ГБ + 256 ГБ - 4699 юаней (719 долларов)