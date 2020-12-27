Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Oppo разрабатывает новый концептуальный телефон OPPO X Tom Ford

Вероятно, телефон будет разработан в сотрудничестве с американским дизайнерским брендом Tom Ford.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ранее OPPO продемонстрировала свои мускулы, представив концептуальный телефон с подвижным дисплеем Oppo X 2021 и концепцию будущего, разработанную совместно с телефоном Nendo Slide. Недавно Letsgodigital обнаружила некоторые документы, которые показывают, что Oppo разрабатывает новый концептуальный телефон, который, вероятно, будет разработан в сотрудничестве с американским дизайнерским брендом Tom Ford.

реклама


На задней панели телефона расположены три камеры, расположение похоже на застежку для сумочки, рамка модуля имеет структуру под дерево, а задняя крышка кажется кожаной. Модуль объектива отмечен прямо под «OPPO X Tom Ford - концептуальный дизайн Шакира», и вспышка идеально интегрирована в эту эстетическую систему. Чтобы облегчить понимание пользователем, Letsgodigital произвела визуализацию OPPO X Tom Ford.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

В телефоне используется растягиваемая схема, аналогичная экрану с прокруткой, который можно растянуть, чтобы расширить область отображения. Размер экрана до растяжения сравним с макияжным зеркалом, а после растяжения он может достигать нормальных размеров телефона. Кроме того, наверху телефона есть два украшения в виде колец, которые должны отдать дань уважения классическому дизайну женской сумочки.

реклама

Обе стороны OPPO X TOM FORD, кажется, сделаны из игольчатой ткани, а также из металла, с тем же рисунком под дерево, слот для SIM-карты находится на правой стороне корпуса, другие аспекты деталей пока не рассматриваются. Стоит отметить, что Oppo - не единственный производитель смартфонов, который сотрудничает с модными дизайнерскими брендами. Samsung также недавно выпустила несколько моделей Thom Browne Edition.

Том Форд - ведущий американский модельер, долгое время работавший на итальянский бренд роскоши Gucci в первые годы своей жизни. Он начал свою линию солнцезащитных очков в 2004 году и с тех пор выпускает мужскую одежду, женскую одежду, аксессуары, косметику и парфюмерию.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

oppo
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
43
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
12
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
11
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
8
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
18
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 43
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 34
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 50
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Night in the Woods
49
Половина игроков не сможет поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за отсутствия поддержки старых консолей
127
Microsoft напомнила о существовании бесплатного обновления Windows 7 до Windows 10 – инструкция
19
Финальный перечень из 48 телефонов Xiaomi, которые получат Android 11 в 2021 году – названия и сроки
2
HUAWEI P40 Pro продолжает дешеветь – 50+40 Мп камера, NFC и мощный процессор со скидкой 11 500 р
8
Epic Games Launcher повышает температуру процессоров AMD Ryzen почти на 20 градусов даже в простое
105
В последнем обновлении Redmi Note 8 Pro выявлена критическая ошибка – подробности и решение проблемы
5
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
112
Новогодний сюрприз от Xiaomi – новый флагман Mi 11 на Snapdragon 888 будет поставляться без зарядки
5
Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti
36
Цена сделки на рынке DRAM за день подскочила на 24% — ожидается взрывной рост цен на память
44
Цена Bitcoin пробила отметку в 25 000$ и продолжает расти - аналитики предсказывают цены до 400 000$
67
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
115
Видеокарты NVIDIA и AMD получат бесплатный буст SAM на старых материнских платах MSI X470 и B450
16
5 полезных модификаций для Cyberpunk 2077 – улучшенная графика, хотфиксы и правильное поведение NPC
6
EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре
17
Стали известны даты начала производства и старта продаж процессоров 11 поколения Intel Rocket Lake
29
Vivo X60 оснащен Samsung Exynos 1080 - до 620000 баллов в AnTuTu
6
Valve назвала самые успешные игры уходящего года в Steam — Cyberpunk 2077 в списке тоже есть
21
Все секретные концовки Cyberpunk 2077 – выясняем, как получить 9 альтернативных финалов
12

Популярные статьи

Обновил свой старый ноутбук с i3-2310M на i7-2820QM и показываю, что получилось
104
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
27
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
43
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
12
Большой обзор смартфона Vsmart Joy 4
8

Сейчас обсуждают

Hive
23:36
В любой статье о Интел всегда есть упоминание 5% :) но и то при 300вт жора.
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
Morph ☢
23:35
Запустил тут Ассасин Вальгала - вот тут мыло. А в Cyberpunk мыло нет вообще ! Или вы долбитесь в глаза или у вас монитор говно.
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
Vladislav
23:29
Pubg понятно, забанили, купил, опять забанили, опять купил... Остальные норм игры.
Valve назвала самые успешные игры уходящего года в Steam — Cyberpunk 2077 на пятом месте
omoikane
23:22
Тебя так смущает что интел еле еле догнал амд?)
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
ОвEрКл0keРс
23:13
Китаец c bilibili (тилитили, траливали, или как он там...) недавно обновил картинку, выключив тротлитг у процессора AMD.
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Сергей Первов
23:12
Если 1060 на 6 gb а если на 3 то на будет 10 фпс
EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре
daimos
23:10
Угу, мудаки обычно на максах и входят во всем на рынке
Биткоин за день подорожал на 10%
GeodE
23:09
Не, теханализ тут тоже так себе работает. Впрочем это не мешает лонговать - в долгосроке (2-3-4 года) только вверх и только иксы)
Биткоин за день подорожал на 10%
daimos
23:02
Болван, сначала просветись на тему того, что такое доллар, и что такое биткоин в экономическом смысле - чем они обеспечены, и почему их курсы двигаются. Всегда забавляли дегенераты, играющие высшими м...
Биткоин за день подорожал на 10%
Владимир
23:01
Ща выйдет нада тока подождать) мы это умеем)
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем