Oppo разрабатывает новый концептуальный телефон OPPO X Tom Ford
Ранее OPPO продемонстрировала свои мускулы, представив концептуальный телефон с подвижным дисплеем Oppo X 2021 и концепцию будущего, разработанную совместно с телефоном Nendo Slide. Недавно Letsgodigital обнаружила некоторые документы, которые показывают, что Oppo разрабатывает новый концептуальный телефон, который, вероятно, будет разработан в сотрудничестве с американским дизайнерским брендом Tom Ford.
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На задней панели телефона расположены три камеры, расположение похоже на застежку для сумочки, рамка модуля имеет структуру под дерево, а задняя крышка кажется кожаной. Модуль объектива отмечен прямо под «OPPO X Tom Ford - концептуальный дизайн Шакира», и вспышка идеально интегрирована в эту эстетическую систему. Чтобы облегчить понимание пользователем, Letsgodigital произвела визуализацию OPPO X Tom Ford.
В телефоне используется растягиваемая схема, аналогичная экрану с прокруткой, который можно растянуть, чтобы расширить область отображения. Размер экрана до растяжения сравним с макияжным зеркалом, а после растяжения он может достигать нормальных размеров телефона. Кроме того, наверху телефона есть два украшения в виде колец, которые должны отдать дань уважения классическому дизайну женской сумочки.
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Обе стороны OPPO X TOM FORD, кажется, сделаны из игольчатой ткани, а также из металла, с тем же рисунком под дерево, слот для SIM-карты находится на правой стороне корпуса, другие аспекты деталей пока не рассматриваются. Стоит отметить, что Oppo - не единственный производитель смартфонов, который сотрудничает с модными дизайнерскими брендами. Samsung также недавно выпустила несколько моделей Thom Browne Edition.
Том Форд - ведущий американский модельер, долгое время работавший на итальянский бренд роскоши Gucci в первые годы своей жизни. Он начал свою линию солнцезащитных очков в 2004 году и с тех пор выпускает мужскую одежду, женскую одежду, аксессуары, косметику и парфюмерию.
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