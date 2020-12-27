Представляет собой миниатюрную водонепроницаемую капсулу, в которой находятся три вкрученных титановых шипа. Из нее выходит прочный и в то же время компактный крюк высотой всего 6,5 сантиметра, может выдерживать нагрузку до 350 килограммов.

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Цена $40.80 - 45.00

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Компактное устройство от производителя Сяоми, с помощью которого можно очистить от бактерий и других вредных микроорганизмов любую воду. Для этого нужно взять стакан или кружку и наполнить водой. Затем нужно опустить очиститель на дно и включить один из режимов. Есть быстрая очистка за полторы минуты, а есть длительная один час. Дальше в дело вступает ультрафиолет. Привкуса такая очистка никакого не даёт.

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Цена $21.73

Представляю Вашему вниманию вот такую необычную Bluetooth колонку, сделанную в дизайне НЛО. Она состоит из двух частей - подставки, и непосредственно самой колонки, которая выглядит как летающая тарелка. И кроме того, эта колонка левитирует над подставкой. Выглядит очень классно. Мощность динамика - 5Вт, емкость аккумулятора - 1200 мАч, 3 цвета на выбор.

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Цена $116.92

Интересный девайс, который пригодится на кухне каждой хозяйке. Он не требует питания, все действо происходит механическим образом. Например, с помощью этого устройства можно измельчать чеснок, чтобы сделать любимый многими салат сыр с чесноком. Также можно измельчать разные овощи и фрукты, орехи и даже маленькие куски мяса.

Внутри находится небольшая прозрачная ёмкость и нож с двумя лезвиями. Одно лезвие снизу, а другое сверху. Дёргаете несколько раз за шнур, чтобы раскрутить их и готово. Потом только выскоблить ложкой.

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Цена $7.99

Компактный консервный нож идеально подходит для быстрого и легкого открывания консервы. Теперь у Вас не будет никаких неудобств при открывании жестяных банок, а стильный дизайн консервного ножа непременно впишется в интерьер Вашей кухни. Основная фишка этого девайса в том, что он аккуратно и безопасно срезает крышку консервной банки так, что ее края завальцовываются. После этого крышкой можно закрывать банку, чтобы сохранить продукт.

2500 заказов и отличные отзывы с рейтингом 4,9 из 5 баллов. Материал нержавейка, ручка с антискользящим покрытием. Размеры, кому интересно, 19 х 6 см.

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Цена $5.67 - 5.95

У любого мужчины должен быть инструмент при помощи которого он сможет что-либо починить. Такой ключ может быть полезным приобретением в гараж в комплект к имеющимся инструментам. Ключ универсальный, комбинированный, регулируется от восьми до девятнадцати миллиметров. Особенно удобен будет, когда грани на болтах и гайках уже "слизаны". Один ключ способен заменить 23 ключа.





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Цена $13.49

Данный инструмент будет полезен при ремонте легковых и грузовых автомобилей, также других механических средств. Без гайковёрта не обойтись в автосервисе или собственном гараже. Иногда электрические и аккумуляторные гайковёрты не справляются со своей задачей, тогда вам поможет пневматический с гораздо большей мощью до-1200(N/m) ньютон метр, -рекомендуется применять данный инструмент с компрессором с давлением от 6 атмосфер и подачей от 1000 л/мин.

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Цена $85.84 - 100.75

Заменит сразу несколько помощников в гараже при ремонте авто. Не нужно будет беспокоить кого-то, чтобы принести вам нужный инструмент и подать его в необходимый момент. С этим магнитным ковриком у вас будет все на месте и под рукой. Удобно крепится на металлическую поверхность и не оставляет царапин.

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Цена $3.90 - 11.58

Прикольная многоразовая хлопковая защитная маска с фильтром. Сшита из нескольких защитных слоев. Защищает от пыли. В наборе 5 штук. Ее можно стирать. Подходит для посещения больницы, общественных мест, для прогулок и активного отдыха. Можно использовать, например, в саду когда опрыскиваем растения или когда занимаемся ремонтом.

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Цена $3.99 - 6.99