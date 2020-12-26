Fallout: The Frontier Total Conversion Mod добавляет транспортные средства в Fallout: New Vegas
Любимая ролевая игра Fallout: New Vegas от Obsidian продолжает вдохновлять моддеров даже через десять лет после ее первоначального выпуска новым огромным модом полной конверсии под названием Fallout: The Frontier, который должен быть выпущен 15 января 2021 года.
реклама
Поклонники найдут в нем новую карту, новые возможности игрового процесса, новую сюжетную линию и даже управляемые автомобили - то, чего никогда не было в официальных играх.
реклама
Новый дизайн мирового пространства
реклама
Frontier - это открытый мир, похожий по размеру на пустоши округа Колумбия, в котором есть полностью заснеженный Портленд, штат Орегон, с реальными достопримечательностями и локациями.
Новый игровой процесс
реклама
Сражайтесь с новыми разновидностями и стилями врагов! Благодаря новой надежной системе транспортных средств, десяткам интересных существ, более 150 новым видам оружия и сотням новых доспехов вас ждет целый мир исследований.
Уникальный FX
Frontier предлагает вам эффекты мирового класса и опыт с техниками, которые используются в современных визуальных эффектах. Наши FX спроектированы так, чтобы быть максимально дружелюбными к производительности, и в то же время открывать двери с точки зрения качества и «удивительности».
Голосовое действие
The Frontier - это более чем 24 000 строк озвученных диалогов, которые предоставлены нашим талантливым актерским составом и несколькими знаменитостями! Мы стремились добиться максимально высокого качества озвучивания.
Поиски
Включает в себя 3 основные квестовые линии, следующие за НКР, Легионом и Крестоносцами Стали. Десятки новых побочных квестов различной продолжительности и сложности с невероятным количеством построений мира, которые помогут объединить опыт.
DLC контент
Fallout: The Frontier требует базовой игры и четырех официальных DLC.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила