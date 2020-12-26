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Любимая ролевая игра Fallout: New Vegas от Obsidian продолжает вдохновлять моддеров даже через десять лет после ее первоначального выпуска новым огромным модом полной конверсии под названием Fallout: The Frontier, который должен быть выпущен 15 января 2021 года.

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Поклонники найдут в нем новую карту, новые возможности игрового процесса, новую сюжетную линию и даже управляемые автомобили - то, чего никогда не было в официальных играх.

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Новый дизайн мирового пространства

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Frontier - это открытый мир, похожий по размеру на пустоши округа Колумбия, в котором есть полностью заснеженный Портленд, штат Орегон, с реальными достопримечательностями и локациями.

Новый игровой процесс

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Сражайтесь с новыми разновидностями и стилями врагов! Благодаря новой надежной системе транспортных средств, десяткам интересных существ, более 150 новым видам оружия и сотням новых доспехов вас ждет целый мир исследований.

Уникальный FX

Frontier предлагает вам эффекты мирового класса и опыт с техниками, которые используются в современных визуальных эффектах. Наши FX спроектированы так, чтобы быть максимально дружелюбными к производительности, и в то же время открывать двери с точки зрения качества и «удивительности».

Голосовое действие

The Frontier - это более чем 24 000 строк озвученных диалогов, которые предоставлены нашим талантливым актерским составом и несколькими знаменитостями! Мы стремились добиться максимально высокого качества озвучивания.

Поиски

Включает в себя 3 основные квестовые линии, следующие за НКР, Легионом и Крестоносцами Стали. Десятки новых побочных квестов различной продолжительности и сложности с невероятным количеством построений мира, которые помогут объединить опыт.

DLC контент

Fallout: The Frontier требует базовой игры и четырех официальных DLC.



