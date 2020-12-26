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Yeston представила свою совершенно новую кастомную видеокарту в стиле аниме - GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi. Видеокарта уже была анонсирована в версии Radeon RX 6800 XT, однако из-за чрезвычайно высокого спроса Yeston теперь добавляет этот вариант и в свою линейку серии GeForce RTX.

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По словам самого Йестона, видеокарта GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi имеет повышенную тактовую частоту 1770 МГц, что на 45 МГц больше, чем у варианта Founders Edition. Карта имеет два 8-контактных разъема для загрузки и имеет один выход HDMI и тройной DisplayPort для подключения дисплея.





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Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеет 2,5 слота с лопастями в форме лепестков роз. На каждом вентиляторе есть 9 лопастей, а передний кожух имеет сплошные стержни, проходящие по всей длине. Карта имеет белые, пурпурные и синие цветовые акценты, которые выглядят очень аккуратно и предлагают отход от ярких и красочных дизайнов, которые мы видели в пользовательских дизайнах, ориентированных на игры. Что касается печатной платы, она использует индивидуальный дизайн с белым цветом, который есть только у нескольких карт.





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GeForce RTX 3070 Sakura поставляется с окрашенной на заказ задней панелью, на которой нанесен лазер в стиле аниме-вайфу. На печатной плате, похоже, нет вырезов для третьего вентилятора, так как он простирается только до второго вентилятора, оставляя пространство под третьим вентилятором. Похоже, что третий вентилятор будет выдувать воздух с боков, а не сзади, что также работает, поскольку основная цель третьего вентилятора - охлаждение ребер радиатора под ним.





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Производитель заявляет, что карта будет выпущена 2 января 2021 года в ограниченном количестве. Карта будет представлена исключительно для азиатско-тихоокеанского рынка, но ее можно будет отправить в США и ЕС через интернет-магазины. Йестон также заявляет, что они приготовили три разных таинственных коробки для 3 счастливчиков, которые предварительно купят видеокарту GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi. Загадочные коробки будут включать клавиатуру в стиле Сакуры Хитоми, корпус ПК или 240-мм жидкостный охладитель X ID AIO.