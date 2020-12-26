Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До официального выпуска новой серии Vivo X60 осталось всего три дня, и по мере приближения даты выпуска постепенно объявляются более подробные сведения о параметрах серии Vivo X60. Ранее Vivo официально анонсировала рекламные материалы и образцы ночной фотосъемки. Сегодня Vivo X60 Pro Dimensions и другие неизвестные характеристики появились на сайте сертификации MIIT.

реклама

Новая серия X60 будет не только первым в мире флагманским процессором Samsung Exynos 1080, но также будет включать в себя микрооблачную платформу второго поколения и оптические линзы Zeiss, а также первую в мире мобильную операционную систему OriginOS нового поколения.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке 3090 за 195 000р - смотри что за зверь! Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Размеры Vivo X60 Pro составляют 158,57 мм в высоту, 73,24 мм в ширину и всего 7,59 мм в толщину. 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 × 2376 пикселей, 4130 мАч с номиналом 4200 мАч (стандартно), все вместе они весят всего 178 г.

Что касается камеры Vivo X60 Pro, то в аппарате используется матричный модуль с четырьмя задними камерами, состоящий из 48-мегапиксельных + 13-мегапиксельных + 13-мегапиксельных + 8-мегапиксельных линз, а передняя - 32-мегапиксельная.

реклама

Стоит отметить, что серия Vivo X60 будет оснащена мощной системой визуализации камеры. На недавней конференции по глобальному стратегическому сотрудничеству Vivo Zeiss компания Vivo заявила, что новая система изображений, выпущенная совместно с Zeiss, - это не простой лейбл, а глубокие совместные исследования и разработки.

Серия X60 оснащена новым процессором Samsung Exynos 1080, набравшим примерно до 620000 баллов в тесте AnTuTu Benchmark, а показатели ЦП и графического процессора даже сопоставимы с Snapdragon 865. Что касается памяти, он обеспечит 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ / 256 ГБ.