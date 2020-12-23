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Интересные товары с Aliexpress: динамик громкой связи, акустическая система Sony и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Громкая связь

Устройство для громкой связи в автомобиле. Крепится на козырек при помощи металлического зажима. Очень удобно не надо отвлекаться и искать телефон, достаточно нажать клавишу. Звук четкий и микрофон хороший, вам все слышно и человеку который вам звонит. Заряжается при помощи USB кабеля.

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Цена $13.93

Акустическая система Sony XS-FB1620E

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Неплохая акустическая система от известнейшего бренда Sony. Данное решение будет отличным вариантов для тех, кто хочет звук погромче и почище. Двухполюсная коаксиальная система с колонками, диметр которых составляет шестнадцать сантиметров, позволит наслаждаться любимой музыкой в отличном качестве. В отзывах хвалят качество звука, приходит быстро. На данный момент товар купили более 20 раз, есть положительные отзывы от покупателей.

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Цена $44.67

 3d кружка в форме болта

Представляет собой оригинальную керамическую модель без крышки. Она устойчиво стоит на поверхности, из-за широкого и толстого дна. Кружку удобно держать за большое ушко. Продаются в нескольких расцветках. Действительно, достойное приобретение. Такой кружкой не стыдно похвастаться перед друзьями. Также можно сделать сыну или другу подарок.

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Цена $10.00 - 11.47

Полный набор для мойки автомобиля

Данный набор включает все необходимое для того, чтобы иметь возможность самостоятельной помыть машину. В наборе есть большое складное ведерко на девять литров, губка, перчатки, полотенца, а также специальный пенный концентрат. Такой набор можно назвать ультимативным и он будет неплохим выбором для самостоятельной мойки.

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Цена $23.64 / набор (9 шт.)

Кабельные зажимы 20 штук

С их помощью легко решается проблема путающихся проводов. В одном комплекте 20 штучек, а также нарезанный на сегменты двусторонний скотч американской фирмы "3M". Чтобы надежней держалось, рекомендую обезжирить поверхность перед наклеиванием. Как видно на фото, предлагается выбор из 3 цветов. Можно подбирать под цвет проводов, либо просто взять универсальный прозрачный вариант.

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Цена $1.34 / набор (20 шт.)

Мужской кошелек, чехол для банковских карт

Это новый модный брутальный аксессуар, который в отличие от обычного бумажника очень компактный. Его легко можно сунуть в карман и он не будет вас обременять большими размерами. Внутри чехла находится небольшой ремешок, который надежно держит карты сразу с двух внешних сторон. Также есть карманы под банковские карты, наличку и мелочь. Много мелочи туда вы не положите, да вам и не надо. При желании можно его носить на шее прикрепив на ремешок.

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Цена $16.99 - 18.35

Магнитола

Современная магнитола в ретро - стиле. Отлично подходит для установки в отечественные и классические авто. Поддерживает: Aux, USB, Bluetooth и т.д.

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Цена $16.96

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