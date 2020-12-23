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HUAWEI Watch Fit, модный фитнес-трекер, замаскированный под умные часы, был анонсирован в конце августа. Теперь, почти четыре месяца спустя, компания представила его в своей родной стране, Китае, вместе со специальным новогодним изданием.

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HUAWEI Watch Fit, анонсированные в Китае, такие же, как и часы, продаваемые на других рынках. Следовательно, он имеет точно такой же набор характеристик.





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Это означает, что мы смотрим на фитнес-трекер с 1,64-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 456 x 280 пикселей и 326 пикселей на дюйм. Его корпус сделан из армированного полимерного волокна, а ремешок - из силиконового материала.





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Умные часы имеют внутреннюю память 4 ГБ для песен и поддерживают Bluetooth 5.0 для подключения к смартфонам. Кроме того, он поставляется с GPS, а также всеми основными датчиками, такими как акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, оптический датчик сердечного ритма и датчик SpO2.





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Устройство оснащено чипсетом HiSilicon Kirin A1 и включает 12 анимированных фитнес-курсов. Это еще не все, он поддерживает HUAWEI TruSeen ™ 4.0 (мониторинг сердечного ритма), HUAWEI TruSleep ™ 2.0 (мониторинг сна), HUAWEI TruRelax ™ (мониторинг стресса), мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание менструального цикла, уведомления приложений, оповещения о звонках и сообщениях. , напоминания, погода, будильник, секундомер и многое другое.

И последнее, но не менее важное: он водонепроницаем до 5 атм, имеет размеры 46 x 30 x 10,7 мм (только трекер), весит около 21 г (без ремешка) и может работать до 10 дней при полной зарядке.

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Цена HUAWEI Watch Fit составляет 799 иен (122 доллара США) за обычную версию, которая представлена в четырех цветах: черный обсидиан, мятно-зеленый, дынно-оранжевый и порошок сакуры. Эта модель будет доступна для предзаказа с 23 декабря и поступит в продажу с 8 января.

С другой стороны, специальное новогоднее издание красного цвета стоит 899 йен (137 долларов США) и будет доступно для покупки с 15 января.