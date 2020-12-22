Это очень мощный и достойный кулер для десктопных процессоров. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию. Его основание выполнено из меди, в конструкции предусмотрено 6 тепловых трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 мм. Вентилятор подключается через разъем 4-pin. Его скорость вращения составит от 800 ~ 1800 об/мин. Поставляется с 1, 2 или 3 вентиляторами. Кулер подходит как для сокетов Intel, так и для AMD. Цена за стандартный комплект с 1 вентилятором составляет 1422 рубля.

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Цена $18.42 - 23.12

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С помощью данного набора можно собрать отсоединяемый аккумулятор для электроинструмента от небезызвестной японской фирмы Makita. Оригинальные батареи на 18v в российской рознице редко продаются дешевле, чем за 4 тыс. рублей.

Между тем покупать ноунейм-заменители не каждый решается. Как минимум потому, что их емкость обычно в разы ниже заявленной. В силу вышеперечисленных причин многие предпочитают собирать аккумуляторы самостоятельно, из специальных комплектов.

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Цена $7.59 - 12.91

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Данная сигнализация позволит следить за машиной при помощи смартфона. При этом у данной системы довольно простая инструкция по установке, да и цена более чем адекватная. Из отзывов ясно, что товар получился качественным, все соответствует описанию и фотографиям, доставка быстрая. Управление производится посредством специального приложения для мобильных устройств на базе операционной системы Android или iOS. На данный момент товар купили 626 раз, есть много положительных отзывов.

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Цена $14.22

Почти семь тысяч заказов и три тысячи хвалебных отзывов. пленка выполнена под карбон. есть различные размеры.

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Несмотря на то, что китайская пленка мягко скажем заслужила плохую славу, именно этот экземпляр хвалят за хорошее качество.

Пленка хорошо тянется и отлично ложится на поверхность. Ее можно клеить на пороги, багажник, двери, бампер.

Использовать как защиту от потертостей или приданию вида автомобилю.

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Цена $2.99 - 16.98

Лазерный прибор для измерения. Им можно измерить длину, ширину, высоту. Он сосчитает объем и площадь. Удобно пользоваться если дома затеяли ремонт или перепланировку. Показания точные, высвечиваются на экране. Есть функция запоминания, можно записать в нем все показания. Можно складывать измерения и вычитать, например, вы измерили длину стены и надо вычесть размеры двери или окна.

Прибор прост в использовании. Есть инструкция на русском языке.

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Цена $32.99 - 39.99

Беспроводной выключатель с пультом управления и огромной дальностью действия. Максимальное расстояние управления один километр при полном отсутствии препятствий. Для этого нужно полностью выдвинуть антенну на пульте. Управление производится по радиоканалу 433 МГц.

Приёмник имеет 4 контакта, два на вход и два на выход. Данный комплект можно использовать для удалённого управления освещением, например, в загородном доме, для запуска различных электроприборов и систем. Может работать в суровых погодных условиях. Есть умельцы, приспосабливающие устройство для запуска двигателя своего авто.

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Цена $3.58 - 29.96

USB кабель, который весьма долговечен. Обычные кабели, часто переламываются у основания штекера. В случае такой поломки на кабеле, можем раскрыть разъем, отрезать переломанный участок кабеля и вставить его на место. Таким образом, этот кабель usb можно называть вечным. Длина провода составляет 1.5 метра, обрезать можно довольно долго. Можете выбрать кабель как для айфона, так и для устройств на базе Android. Несколько цветов на выбор.

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Цена $1.79 - 3.90