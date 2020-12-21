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На конференции по запуску нового продукта Huawei, на которой были представлены Smart Screen S и Smart Screen S Pro, компания Huawei также анонсировала интеллектуальный экран Huawei Smart Selection Car. Умный экран стоит 1699 юаней (~ 259 долларов).

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Huawei Smart Selection Car Smart Screen использует сверхчеткий сенсорный экран с диагональю 8,9 дюйма с яркостью до 700 нит и разрешением 1920 × 720 пикселей. На устройстве предустановлено более 30 поддерживаемых приложений, включая карты Baidu, карты Gaode и другие популярные навигационные приложения, а также NetEase Cloud, Kugou, Himalaya и другие музыкальные приложения. Смарт-экран Huawei Smart Selection Car Smart Screen.

Интеллектуальный автомобильный экран Huawei оснащен интерактивными передними и задними всплывающими камерами. Задняя камера представляет собой широкоугольную камеру для записей вождения. Он также имеет регулируемое на 360 градусов основание и поддерживает голосовое управление с полным интерфейсом и управление жестами. Его можно подключить к оригинальной автомобильной аудиосистеме. Чтобы реализовать кросс-экранные приложения для мобильных телефонов, его можно подключить к смартфону через Wi-Fi и Bluetooth. Он также поддерживает связь с умным домом, игры в кабине и т. Д.

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Умный экран автомобиля Huawei Smart Selection

Во время презентации глава подразделения потребительских товаров Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) сообщил, что решение HiCar от Huawei в настоящее время сотрудничает с более чем 20 производителями автомобилей и совместимо с более чем 150 моделями, а также поддерживает более 30 основных приложений. К 2021 году компания планирует предустановить это решение на более чем 5 миллионах автомобилей. Он также утверждает, что решение HiCar превосходит автомобильные системы Apple и Android по разнообразию приложений и удобству использования.

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