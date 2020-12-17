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Ранее в этом месяце сообщалось, что несколько штатов США планируют подать новые антимонопольные иски против Google и Facebook. Это оказалось правдой, когда на прошлой неделе на Facebook подали в суд федеральные регуляторы США и более 45 прокуроров штатов.

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Теперь около десяти штатов США во главе с генеральным прокурором Техаса подали иск против Google, обвинив компанию в незаконной работе с Facebook, что нарушает антимонопольное законодательство.

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Он обвиняет технологического гиганта в злоупотреблении своей монополией на рынке цифровой рекламы, позволяя своей собственной бирже выигрывать рекламные аукционы, даже когда другие предлагают более высокие ставки, и завышать плату за рекламу с издателей.

С такой практикой компания стремилась расширить свой уже доминирующий бизнес в сфере интернет-рекламы, говорится в иске. Он добавляет, что компания Google незаконно приобрела, попыталась приобрести или сохранила монополию на нескольких этапах рынка онлайн-рекламы, включая как покупающую, так и продающую стороны.

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Судебный процесс требует компенсации за ущерб, а также требует «структурной компенсации», что обычно означает продажу некоторых активов. Для тех, кто не знает, Google контролирует одну треть мировой индустрии онлайн-рекламы.

Этот последний судебный процесс является вторым по величине иском регулирующих органов против Google и четвертым в США. Также ожидается, что на этой неделе компания столкнется с еще одним судебным иском от другой коалиции двухпартийных государственных агентств, которая также нацелена на ее поисковые службы.