Интересные товары с Aliexpress: картридер, кулер для процессора и другое
Недорогая плата расширения USB 3.0
Это встраиваемая плата, которая дополняет материнскую плату несколькими интерфейсами USB 3.0. Добавляет интерфейс и - главное - скорость usb3.0 в Ваш компьютер, позволяет вывести порты usb 3.0 как на заднюю, так и на переднюю панель корпуса компьютера (через синий разъём на планку в отсек для 3,5" дисковода). Это позволит подключать любые внешние устройства и накопители напрямую без промежуточных переходников.
Захотел на старом ПК иметь порты USB 3.0/ Все панели подключаются 20 pin разъемом, а на старой материнской плате такого нет. Вот этот контроллер и выручил так как имеет в своем составе такой разъем а сам в pci вставляется.
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Цена $10.60
Картридер
Картридер внутренний 3.5" – это замечательное дополнение для компьютера, владелец которого пользуется фото- и видеоаппаратурой, а также современными гаджетами. Данное устройство позволяет считывать карты памяти всех современных форматов и переносить отснятые материалы, музыку, а также другие медиафайлы. Модель имеет стандартные габариты (102х25х94 мм) и легко вставляется в корпус компьютера, в свободный слот. В общем-то он не только карточки разного формата умеет читать, но ещё имеет несколько USB-портов, в том числе стандарта 3.0. Есть даже 4-контактный разъём для подключения питания на случай, если вы захотите подключить какое-то внешнее устройство.
Также на панели имеется выход для наушников и вход для микрофона. Обычно на многих блоках они спереди уже есть, но лишними не будут. Разъёмы SATA и eSATA(с режимом горячей замены) тоже присутствуют.
Цена $17.34
Кулер для процессора
Перед Вами классный кулер для процессоров от Китайского бренда Great Wall. Он имеет гидродинамический подшипник. Материал изготовления радиатора - алюминий. Кроме того, данный кулер имеет стильную RGB подсветку. Уровень шума - 30 дБ. Максимальная скорость вентилятора - 2000 об/мин. Стоимость составляет 2536 рублей + бесплатная доставка из России.
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Цена $29.52 - 33.50
Tangerine TWS беспроводные наушники с PowerBank
Беспроводные TWS наушники Accesstyle, владеющие не только отличным звуком, но и возможностью зарядить свой смартфон. USB-разъем находится прямо над разъемом для зарядки самого кейса (USB Type-C). Сами наушники, как по мне, правильной формы, оттого в ушах сидят плотно и не выпадают (в комплекте еще 2 пары дополнительных амбушюр разного размера). Нажатия понятные, цветовая индикация присутствует. Разобраться вполне реально и без инструкции. Показатель заряда кейса находится около разъемов.
Цена $47.39
Конвертер сигнала для старых телевизоров
Конвертер представляет собой своего рода переходник с HDMI на "тюльпаны". С его помощью можно без проблем подключить к старому кинескопному телевизору любую современную Андроид-ТВ приставку. То есть даже старый телек можно обратить в Смарт-ТВ, если есть такая необходимость.
Стоит подобное удовольствие 330 рублей, доставка 0 рублей. В корпусе есть разъем для дополнительного питания, кабель идет в комплекте. Но по факту подключать его не обязательно, всё и так работает, как надо.
Цена $4.36
Светодиодный индикатор емкости литиевой батареи
Для контроля заряда аккумуляторов с напряжением 3.7В (18650, 26650 и другие) можно использовать специальные контрольные модули. Есть модели для комплектов от 4.2В (1S) до 16.8В (4S). Размер индикатора 45 на 26 мм, глубина - 18 мм. Устанавливается легко, с помощью распорок держится довольно крепко.
Цена $1.09
Пластиковый держатель для гвоздей
Инструмент для защиты пальцев во время забивания гвоздей. Его конструкция представляет собой две пластиковые створки, которые оснащены тремя направляющими для гвоздей разных калибров. Фиксация гвоздя в направляющих, дополнительно обеспечивается за счет размещенных в обеих створках неодимовых магнитов. Для удобства удержания кондуктора, с обеих сторон размещены силиконовые петли.
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Цена $2.51
Кроссовки женские
Если вы занимаетесь различными видами спорта, тогда кроссовки вам потребуются в любом случае. Китайские производители готовы предложить вам оригинальную модель спортивных кроссовок для женщин, которые отличаются незначительным весом, надежностью и практичностью при использовании. Представленное изделие отлично подход для утренних пробежек, а также для занятий в спортивных залах. Кроссовки выполнены так, что ноги в них дышат и не напрягаются. В наличие имеются варианты кроссовок для женщин 6-ти различных цветов, а также большое количество размеров, поэтому вы всегда сможете подобрать самый оптимальный и понравившийся для себя вариант. Многие представительницы прекрасного пола, покупавшие данную позицию товара, оставляют исключительно положительные отзывы об этих оригинальных кроссовках, которые имеется возможность недорого заказать на Алиэкспресс.
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Цена $8.81 - 12.59
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей на 12 и 24 вольта
Номинальная мощность этого устройства при 12 вольт 6 ампер, а при 24 на 3 ампера.
Китайцы как всегда все комплектующие засунули в небольшой адаптер и ушли от больших громоздких устройств, а также оснастили небольшим экраном, где отображается насколько заряженный аккумулятор, его вольтаж.
Имеется большой выбор разных режимов батареи: для скутеров, грузовых литий-ионных аккумуляторов и оснащен всеми нужными за щитами.
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Цена $20.56
Батарейки
Батарейки Pkcell CR2032 номинальным напряжением 3 вольта и ёмкостью 220 мАч. предназначены для применения в часах, калькуляторах, фонариках, лазерных ручках, пультах и в другой электронике. В один набор входит 40 штук.
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Цена $7.99 набор (40 шт.)
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