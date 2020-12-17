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Интересные товары с Aliexpress: картридер, кулер для процессора и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070

Недорогая плата расширения USB 3.0

Это встраиваемая плата, которая дополняет материнскую плату несколькими интерфейсами USB 3.0. Добавляет интерфейс и - главное - скорость usb3.0 в Ваш компьютер, позволяет вывести порты usb 3.0 как на заднюю, так и на переднюю панель корпуса компьютера (через синий разъём на планку в отсек для 3,5" дисковода). Это позволит подключать любые внешние устройства и накопители напрямую без промежуточных переходников.

Захотел на старом ПК иметь порты USB 3.0/ Все панели подключаются 20 pin разъемом, а на старой материнской плате такого нет. Вот этот контроллер и выручил так как имеет в своем составе такой разъем а сам в pci вставляется.

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Цена $10.60

Картридер

Картридер внутренний 3.5" – это замечательное дополнение для компьютера, владелец которого пользуется фото- и видеоаппаратурой, а также современными гаджетами. Данное устройство позволяет считывать карты памяти всех современных форматов и переносить отснятые материалы, музыку, а также другие медиафайлы. Модель имеет стандартные габариты (102х25х94 мм) и легко вставляется в корпус компьютера, в свободный слот. В общем-то он не только карточки разного формата умеет читать, но ещё имеет несколько USB-портов, в том числе стандарта 3.0. Есть даже 4-контактный разъём для подключения питания на случай, если вы захотите подключить какое-то внешнее устройство.

Также на панели имеется выход для наушников и вход для микрофона. Обычно на многих блоках они спереди уже есть, но лишними не будут. Разъёмы SATA и eSATA(с режимом горячей замены) тоже присутствуют.

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Цена $17.34

Кулер для процессора

Перед Вами классный кулер для процессоров от Китайского бренда Great Wall. Он имеет гидродинамический подшипник. Материал изготовления радиатора - алюминий. Кроме того, данный кулер имеет стильную RGB подсветку. Уровень шума - 30 дБ. Максимальная скорость вентилятора - 2000 об/мин. Стоимость составляет 2536 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $29.52 - 33.50

Tangerine TWS беспроводные наушники с PowerBank

Беспроводные TWS наушники Accesstyle, владеющие не только отличным звуком, но и возможностью зарядить свой смартфон. USB-разъем находится прямо над разъемом для зарядки самого кейса (USB Type-C). Сами наушники, как по мне, правильной формы, оттого в ушах сидят плотно и не выпадают (в комплекте еще 2 пары дополнительных амбушюр разного размера). Нажатия понятные, цветовая индикация присутствует. Разобраться вполне реально и без инструкции. Показатель заряда кейса находится около разъемов.

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Цена $47.39

Конвертер сигнала для старых телевизоров

Конвертер представляет собой своего рода переходник с HDMI на "тюльпаны". С его помощью можно без проблем подключить к старому кинескопному телевизору любую современную Андроид-ТВ приставку. То есть даже старый телек можно обратить в Смарт-ТВ, если есть такая необходимость.

Стоит подобное удовольствие 330 рублей, доставка 0 рублей. В корпусе есть разъем для дополнительного питания, кабель идет в комплекте. Но по факту подключать его не обязательно, всё и так работает, как надо.

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Цена $4.36

Светодиодный индикатор емкости литиевой батареи

Для контроля заряда аккумуляторов с напряжением 3.7В (18650, 26650 и другие) можно использовать специальные контрольные модули. Есть модели для комплектов от 4.2В (1S) до 16.8В (4S). Размер индикатора 45 на 26 мм, глубина - 18 мм. Устанавливается легко, с помощью распорок держится довольно крепко.

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Цена $1.09

Пластиковый держатель для гвоздей

Инструмент для защиты пальцев во время забивания гвоздей. Его конструкция представляет собой две пластиковые створки, которые оснащены тремя направляющими для гвоздей разных калибров. Фиксация гвоздя в направляющих, дополнительно обеспечивается за счет размещенных в обеих створках неодимовых магнитов. Для удобства удержания кондуктора, с обеих сторон размещены силиконовые петли.

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Цена $2.51

Кроссовки женские 

Если вы занимаетесь различными видами спорта, тогда кроссовки вам потребуются в любом случае. Китайские производители готовы предложить вам оригинальную модель спортивных кроссовок для женщин, которые отличаются незначительным весом, надежностью и практичностью при использовании. Представленное изделие отлично подход для утренних пробежек, а также для занятий в спортивных залах. Кроссовки выполнены так, что ноги в них дышат и не напрягаются. В наличие имеются варианты кроссовок для женщин 6-ти различных цветов, а также большое количество размеров, поэтому вы всегда сможете подобрать самый оптимальный и понравившийся для себя вариант. Многие представительницы прекрасного пола, покупавшие данную позицию товара, оставляют исключительно положительные отзывы об этих оригинальных кроссовках, которые имеется возможность недорого заказать на Алиэкспресс.

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Цена $8.81 - 12.59

Зарядное устройство для аккумуляторных батарей на 12 и 24 вольта

Номинальная мощность этого устройства при 12 вольт 6 ампер, а при 24 на 3 ампера.

Китайцы как всегда все комплектующие засунули в небольшой адаптер и ушли от больших громоздких устройств, а также оснастили небольшим экраном, где отображается насколько заряженный аккумулятор, его вольтаж.

Имеется большой выбор разных режимов батареи: для скутеров, грузовых литий-ионных аккумуляторов и оснащен всеми нужными за щитами.

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Цена $20.56

Батарейки

Батарейки Pkcell CR2032 номинальным напряжением 3 вольта и ёмкостью 220 мАч. предназначены для применения в часах, калькуляторах, фонариках, лазерных ручках, пультах и в другой электронике. В один набор входит 40 штук.

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Цена $7.99 набор (40 шт.)

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