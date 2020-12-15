Huawei Nova 8 Series с новым расположением камеры выйдет 23 декабря
После нескольких слухов, сегодня Huawei официально объявил, что серия Nova 8 будет выпущена 23 декабря. Запуск будет проводиться в интернете под слоганом «Я в зеркале».
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Официальный плакат показывает, что новая камера использует закругленную прямоугольную компоновку, причем модуль задней линзы в верхнем левом углу выглядит довольно шикарно, а овальный дизайн виден впервые. Определенные параметры объектива временно недоступны.
Последние новости заключаются в том, что серия Huawei Nova 8 включает новые модели Nova 8, Nova 8 Pro, которые должны быть с чипом MediaTek и Kirin, последний в настоящее время доступен с Kirin 9000 и Kirin 9000E.
Что касается передней панели, ожидается, что серия Nova 8 продолжит полноэкранное решение с двумя камерами, при этом передняя двойная камера расположена в верхнем левом углу экрана, в соответствии с положением серии Huawei P40. Кроме того, ожидается применение высокой частоты обновления 120 Гц.
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