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После нескольких слухов, сегодня Huawei официально объявил, что серия Nova 8 будет выпущена 23 декабря. Запуск будет проводиться в интернете под слоганом «Я в зеркале».

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Официальный плакат показывает, что новая камера использует закругленную прямоугольную компоновку, причем модуль задней линзы в верхнем левом углу выглядит довольно шикарно, а овальный дизайн виден впервые. Определенные параметры объектива временно недоступны.

Последние новости заключаются в том, что серия Huawei Nova 8 включает новые модели Nova 8, Nova 8 Pro, которые должны быть с чипом MediaTek и Kirin, последний в настоящее время доступен с Kirin 9000 и Kirin 9000E.

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Что касается передней панели, ожидается, что серия Nova 8 продолжит полноэкранное решение с двумя камерами, при этом передняя двойная камера расположена в верхнем левом углу экрана, в соответствии с положением серии Huawei P40. Кроме того, ожидается применение высокой частоты обновления 120 Гц.





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