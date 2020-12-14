Зарядная док-станция для Sony PlayStation5

Только недавно состоялся релиз нового поколения консолей, а на aliexpress уже можно купить такое зарядное устройство. Его можно поставить прямо рядом с консолью и без проблем заряжать геймпад после долгих часов игры. Одновременно она может заряжать 2 геймпада.

Сам товар выглядит стильно, имеет такой же цвет что и ps5, так что она не будет выделяться на их фоне.

Со скидкой товар становится еще выгоднее, рекомендую.

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Цена $3.99 - 9.69

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Это проводная игровая мышь от Китайского бренда SeenDa. У нее есть одна особенность - это встроенный вентилятор, который будет дуть на Вашу ладонь. Прикольная функция, особенно для геймеров. А еще мышка имеет классную RGB подсветку и 7 кнопок. DPI - 6400. Исходя из описания, можно сделать вывод, что данная модель подойдет как для правши, так и для левши. Стоимость составляет 1179 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $14.68 - 15.68

Компьютерная мышка с удобным и анатомически правильным хватом. Стандартные мышки с годами приводят к болям в запястье, из-за постоянного давления на срединный нерв. Чтобы решить эту проблему, была разработана вертикальная мышь.

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Основные кнопки, а также колёсико находятся с правого боку. На левую сторону вынесены дополнительные, которые нажимаются большим пальцем. Мышка довольно крупная, поэтому, наверное, больше мужская. Есть убираемая подставка для удобства.

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Цена $14.99

Бюджетные игровые мышки редко бывают хорошими, поэтому данный случай можно назвать приятным исключением. Лазерная, чувствительная с подсветкой, которая постоянно меняет цвета и не слепит глаза (очень мягкая). Правда подсветка не отключается, пока не отключишь сетевой фильтр или БП. У продавца уже более 10 тыс. заказов, и средняя оценка покупателей - 4.8 из 5. Предлагается даже версия с бесшумными клавишами, но для видеоигр я бы такую рекомендовать не стал. Dpi можно переключать прямо во время игры или работы. Мышка для мужской руки, для женщин и детей наверное будет большевата (опять же зависит от руки)

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Дополнительная кнопка слева - это двойной клик, может пригодиться в некоторых шутерах. Если заказывать с доставкой из Китая, то цена - 456 рублей, из РФ немного дороже.

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Цена $5.96 - 10.72

Зарядное устройство в виде usb-концентратор, используется для зарядки устройств. Выходной ток зарядника составляет 5 Вольт с силой тока 8 ампер. Устройство автоматически выравнивает необходимую мощность что положительно сказывается на батарее гаджетов.

Суммарная мощность составляет 40 Вт. На устройстве есть светодиодные индикаторы сигнализирующие о режиме зарядки и задействованных разъемах.

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Цена $19.61 - 34.51

Планшет бренда BDF с экраном 10,1 дюйма работает на 8-ядерном процессоре SC9863A под управлением ОС Android 9.0, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, две камеры на 5 Мп и 2 Мп, слот на 2 сим-карты, 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Идеально подойдёт как для учёбы, так и для работы.



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Цена $100.56 - 114.10

Стильные и красивые мужские кварцевые часы. Большие с квадратным циферблатом. Есть кожаный ремешок.

Показывает время трех часовых поясов, есть секундомер и будильник. На светодиодном дисплее высвечивается дата и день недели. Часы водонепроницаемые. Хорошо смотрятся на руке. Упакованы в красивую коробку. Можно подарить мужчине.

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Цена $17.99 - 23.39

Для тех, кто любит экспериментировать и делать что-то своими руками на Али есть большой выбор таких светодиодных лед пластин, начиная с самых маленьких размеров и доходит вплоть до пластин внушительных масштабов. Есть прямые, квадратные и круглые. Доступны разной мощности и разного цвета, а также есть теплый и холодный тон. Вообщем, выбирать можно на любой вкус и цвет.

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Цена $0.51 - 80.93