Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно анонсированная на Amazon карта Silicon Power 1 ТБ Superior MicroSDXC по цене 169,99 долларов США установила новый рекорд для самой дешевой карты памяти с такой емкостью на сегодняшний день, опередив аналогичные Sandisk 1 ТБ Ultra как по характеристикам, так и по цене.

реклама

И, чтобы сделать сделку еще приятнее, производитель комплектует его портативным зарядным устройством USB C на 20 000 мАч стоимостью 40 долларов при покупке через Amazon US.

Карта высокой емкости Silicon Power является частью семейства продуктов Superior. Вместе с пятилетней гарантией она также имеет спецификации UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30).

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Производитель заявляет о скорости до 100 МБ / с при чтении и до 80 МБ / с при записи (минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS), что делает его хорошей картой для записи контента 4K.

Просто помните, что вам, возможно, придется переформатировать его в exFAT, чтобы улучшить скорость. Как и ожидалось, карта является водонепроницаемой, ударопрочной, термостойкой и устойчивой к воздействию рентгеновских лучей.

реклама

На момент написания статьи популярные бренды, такие как Samsung или Kingston, еще не выпустили свои первые карты microSD емкостью 1 ТБ.