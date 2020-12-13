Самая дешевая карта microSD на 1 ТБ оказалась быстрее дорогой Sandisk
Недавно анонсированная на Amazon карта Silicon Power 1 ТБ Superior MicroSDXC по цене 169,99 долларов США установила новый рекорд для самой дешевой карты памяти с такой емкостью на сегодняшний день, опередив аналогичные Sandisk 1 ТБ Ultra как по характеристикам, так и по цене.
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И, чтобы сделать сделку еще приятнее, производитель комплектует его портативным зарядным устройством USB C на 20 000 мАч стоимостью 40 долларов при покупке через Amazon US.
Карта высокой емкости Silicon Power является частью семейства продуктов Superior. Вместе с пятилетней гарантией она также имеет спецификации UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30).
Производитель заявляет о скорости до 100 МБ / с при чтении и до 80 МБ / с при записи (минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS), что делает его хорошей картой для записи контента 4K.
Просто помните, что вам, возможно, придется переформатировать его в exFAT, чтобы улучшить скорость. Как и ожидалось, карта является водонепроницаемой, ударопрочной, термостойкой и устойчивой к воздействию рентгеновских лучей.
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На момент написания статьи популярные бренды, такие как Samsung или Kingston, еще не выпустили свои первые карты microSD емкостью 1 ТБ.
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