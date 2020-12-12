В результате утечки данных в Instagram обнаружена огромная клик-ферма
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Фальшивые учетные записи в социальных сетях часто используются для совершения мошенничества, а также для распространения дезинформации и фейковых новостей, поэтому недавнее открытие огромной «фермы кликов» в Instagram вызывает такое беспокойство.
Для тех, кто не знаком, клик-фермы - это операции, где низкооплачиваемым работникам, обычно в развивающихся странах без строгих правил в отношении данных, платят за то, что они нажимают на ссылки и взаимодействуют с пользователями в Интернете либо для получения дохода за счет рекламы, либо для увеличения количества подписчиков в социальной сети .
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Исследовательская группа vpnMentor, возглавляемая Ноамом Ротемом и Раном Лукаром, наткнулась на эту новую клик-ферму после обнаружения сервера управления и контроля (C&C), который содержал данные для десятков тысяч профилей Instagram, включая имена пользователей и пароли, IP-адреса прокси и адреса электронной почты. подключенные к учетным записям, коды подтверждения SMS и номера телефонов, используемые в операции.
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Поскольку все эти данные хранились на одном сервере, операции клик-фермы были полностью централизованы и контролировались одним объектом. Это позволило любому, кто работает на ферме, войти в учетную запись из любой точки мира и начать общение с реальными пользователями Instagram в Интернете.
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На основании первоначального расследования vpnMentor считает, что клик-ферма управляется третьей стороной, которая, возможно, находится в Казахстане или Армении. Тем не менее, исследовательская группа также обратилась к материнской компании Instagram, Facebook, после обнаружения операции.
Поддельные учетные записи Instagram использовались для публикации постов, просмотра постов других пользователей, подписки, реакции и взаимодействия с другими профилями на платформе. Чтобы избежать отметки о спаме, оператор фермы кликов сопоставил каждый поддельный профиль с IP-адресом в стране, которая соответствовала его «персоне».
В то же время, тысячи местных SIM-карт также были необходимы для получения кодов подтверждения при присоединении к Instagram. Помимо того, что многие настоящие IP-адреса серверов находятся в Казахстане и Армении, операторы мобильной связи также использовались для получения проверочных SMS-сообщений.
Возможно, мы сможем узнать больше об операторе фермы кликов и их намерениях, когда Facebook проведет собственное расследование этого вопроса.
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