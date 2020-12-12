Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Фальшивые учетные записи в социальных сетях часто используются для совершения мошенничества, а также для распространения дезинформации и фейковых новостей, поэтому недавнее открытие огромной «фермы кликов» в Instagram вызывает такое беспокойство.





анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде Оч дешевая RTX 3070 Gigabyte Gaming в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Для тех, кто не знаком, клик-фермы - это операции, где низкооплачиваемым работникам, обычно в развивающихся странах без строгих правил в отношении данных, платят за то, что они нажимают на ссылки и взаимодействуют с пользователями в Интернете либо для получения дохода за счет рекламы, либо для увеличения количества подписчиков в социальной сети .





реклама

Исследовательская группа vpnMentor, возглавляемая Ноамом Ротемом и Раном Лукаром, наткнулась на эту новую клик-ферму после обнаружения сервера управления и контроля (C&C), который содержал данные для десятков тысяч профилей Instagram, включая имена пользователей и пароли, IP-адреса прокси и адреса электронной почты. подключенные к учетным записям, коды подтверждения SMS и номера телефонов, используемые в операции.





реклама

Поскольку все эти данные хранились на одном сервере, операции клик-фермы были полностью централизованы и контролировались одним объектом. Это позволило любому, кто работает на ферме, войти в учетную запись из любой точки мира и начать общение с реальными пользователями Instagram в Интернете.





реклама

На основании первоначального расследования vpnMentor считает, что клик-ферма управляется третьей стороной, которая, возможно, находится в Казахстане или Армении. Тем не менее, исследовательская группа также обратилась к материнской компании Instagram, Facebook, после обнаружения операции.





Поддельные учетные записи Instagram использовались для публикации постов, просмотра постов других пользователей, подписки, реакции и взаимодействия с другими профилями на платформе. Чтобы избежать отметки о спаме, оператор фермы кликов сопоставил каждый поддельный профиль с IP-адресом в стране, которая соответствовала его «персоне».





В то же время, тысячи местных SIM-карт также были необходимы для получения кодов подтверждения при присоединении к Instagram. Помимо того, что многие настоящие IP-адреса серверов находятся в Казахстане и Армении, операторы мобильной связи также использовались для получения проверочных SMS-сообщений.





Возможно, мы сможем узнать больше об операторе фермы кликов и их намерениях, когда Facebook проведет собственное расследование этого вопроса.



