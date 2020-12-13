Этот зверь справится с играми без каких-либо проблем (конечно, в настройках графики придется искать компромиссы – такова плата за компактность компьютера). Тем не менее гаджет снабжен очень хорошим оборудованием: процессором Intel Core(I3-9100F / i5-9400F / i7-9700F) и видеокартой nVidia GTX 1650. Конфигураций памяти тоже несколько, причём как для ОЗУ (8,16, 32 ГБ), так и для ПЗУ (120, 240 и 480 ГБ). Компьютер очень компактный и имеет размеры: 280 х 200 х 65 мм.

Посмотреть товар

Цена $479.75 - 913.90

реклама

Маленький, но мощный усилок на микросхеме. Служит для подключения различных устройств, как правило, портативных, вроде телефона, Mp3-плеера и т.д., к мощным колонкам. На вход через AUX-разъём подключаете, к примеру, смартфон, а на выход хорошую акустику.

Говорят, что играет очень громко и качественно. Естественно, для усиления до такой мощности, нужно нормальное питание, поэтому в комплекте идёт адаптер. Все аудио кабели тоже прилагаются. Подключение также возможно посредством блютуз.

Посмотреть товар

Цена $18.35 - 32.63

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Удобное решение для подзарядки смартфона на ходу. Не мешает пользоваться телефоном, и никакие провода не висят. Корпус сделан из софт-тач пластика. Предлагаются варианты с различными штекерами (Lightning для айфонов, Type-C и Micro USB для андроидов) и в разных цветах.

Емкость и соответственно размер внешнего аккумулятора тоже можно выбрать: 2800 либо 4500 мАч, а вес - 59 либо 75 г. Минусом устройства является то, что его невозможно использовать с плотными толстыми чехлами.

Посмотреть товар

Цена $21.69 - 34.29

реклама

Очень полезный предмет, ведь с помощью него можно спокойно передать информацию на любую операционную систему. Покупатели хвалят скорость передачи информации. Один мужчина в отзывах написал, что она нагревается при передаче особо крупных файлов, но думаю это не критично. Макс объем хранилища - 256 гб.

Посмотреть товар

Цена $9.31 - 44.14

Внешний источник питания с ёмкостью 40000 миллиампер часов. Зарядное устройство используется для поддержания работоспособности различных гаджетов через кабель USB и type-c.

Зарядник позволяет подключаться автономно нескольким устройствам, подойдет как для повседневного использования так и длительные поездки где нет стационарного источника питания.

Посмотреть товар

Цена $33.94 - 36.76

Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.

Внешний источник питания позволяет заряжать различные электронные устройства через USB порт. Пиковый ток устройства составляет 600 ампер. В комплекте есть два накладных щупа с положительной и отрицательной полярностью.

Посмотреть товар

Цена $49.99 - 54.99

Очередное умное творение от вездесущей компании Сяоми. Ребята умеют делать интересные и полезные вещи. В данном случае это корректор осанки. Принцип работы устройства прост. Вешаете его на шею таким образом, чтобы датчик оказался на вашей спине.

реклама





Как только вы сгорбитесь, например, вытяните шею и опустите её слишком низко, сработает вибромотор. То же самое касается и спины. Зарядки хватает на несколько дней. Можно связать с телефоном для каких-то настроек через приложение. В общем если не хотите осанку как у горбуна из Нотр-Дама, берите, не пожалеете.

Посмотреть товар

Цена $29.99





реклама

Инструмент по словам продавца разработан специально для арсенала туриста или рыбака. Он не займет много места в кармане или рюкзаке, и может быть зафиксирован при помощи зажима. Длина ножа в разложенном состоянии составляет 20 сантиметров.

Посмотреть товар

Цена $9.17 - 11.32

Тупые ножи для меня настоящая проблема. Да практически каждый сталкивается с этой досадной неприятностью. В самый неподходящий момент оказывается, что нож просто не режет. Точилка для ножей в доме, я думаю, не будет лишней, особенно по цене 500 ₽. Быстрая доставка из России – очевидный плюс, так как посылка придет к Новому году.

реклама

Посмотреть товар

Цена $3.45 - 24.44