Go Pro экшн-камера-5K

У новой Go Pro Hero Black передний монохромный экран заменил крупный сенсорный IPS-дисплей. Разрешение сенсора выросло до 24 Мп, что позволяет делать фотографии 20 Мп и записывать видео 5K 30 к/с, 4K 60 к/с или 1080p 240 к/с, а также появилась возможность менять объективы.

Работает экшн-камера от батареи ёмкостью 1720 миллиампер часов.

Её широкий угол обзора и быстрая и восприимчивость частоты кадров позволяет записывать динамические видеоролики.

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Цена $479.00 - 644.89

Бюджетный квадрокоптер

Мало какие производители дронов предлагают такой широкий выбор в плане комплектования. Разрешение камеры - от 720p до 2160p, угол обзор - 120°. Наличие или отсутствие GPS, количество запасных аккумуляторов, поддержка различных стандартов связи - всё это можно подобрать под свои запросы.

Максимальная скорость - 20 км/ч в безветренную погоду. Аккумулятора на 1300 мАч хватает на 15 - 20 минут полета, время зарядки составляет 2.5 часа. Максимальная дальность управления составляет 600 метров, что для бюджетного дрона очень даже неплохо.

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Цена $46.05 - 97.63

Телевизор 50 ''

Представляю Вам достойный безрамочный телевизор Skyworth 50G2A. Он имеет диагональ экрана 50 дюймов. Поддерживает разрешение 4К. Телевизор построен на базе операционной системы Android, поэтому все фишки по типу плэй маркета и смарт тв уже имеются. ОЗУ - 1,5 гигабайта, ПЗУ - 2 гигабайта. Из интерфейсов имеются AV, 2xUSB, 3xHDMI, а также LAN. Цена телевизора составляет 31 193 рубля.

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Цена $411.74

3D-принтер Artillery Sidewinder X1

Принтер для объемной печати из полимерных материалов, используется для создания различных моделей, игрушек, элементов. Скорость печати составляет 150 мм в секунду. Материал нагревается до температуры 130 градусов.

Девайс имеет мощность 600вт и питается от сети переменного тока с напряжением 220 вольт. Рабочее пространство 400 на 300 мм. Принтер используется как в промышленных так и частном производстве.

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Цена $399.98

Baseus Type C кабель

Очень полезный кабель, который позволяет спокойно оставлять телефон на ночь на зарядке, ведь при достижении уровня 100% кабель перестанет подавать напряжение. Также на кабели есть индикатор, который начинает гореть зеленым, когда устройство полностью заряжено. Это гораздо удобнее, чем обычный кабель, так как можно быстро понять, стоит ли снимать телефон с зарядки. Да и сам кабель достаточно качественный и приятный. Сделан из толстого и прочного материала.

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Цена $7.48

Автомобильный холодильник Baseus

Портативный автомобильный холодильник, выполненный в интересном современном дизайне. Есть ножки и удобная ручка для переноски. Есть несколько вариантов по цветовому исполнению. Холодильник оборудован функциями охлаждения и подогрева. Емкость в восемь литров позволит вместить множество продуктов и напитков. На данный момент заказавших пока мало, отзывов еще нет.

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Цена $197.13

Мультимедийная система FY-UU

Мультимедийная система 1DIN с огромным экраном будет отличным обновлением для любого автомобиля. Данная модель отличается наличием большого сенсорного дисплея, диагональ которого составляет десять дюймов. Устройство работает на базе ОС Андроид, есть поддержка Wi-Fi, GPS, Bluetooth, радио и многого другого. Товар купили почти 20 раз, есть положительные отзывы от покупателей.

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Цена $179.00