Apple TV (2020) с SoC iPad Pro, как сообщается, выйдет 8 декабря.
Сообщается, что завтра (8 декабря) Apple запускает новые продукты. И если последние утечки верны, одной из них будет модель Apple TV (2020). Ожидается, что новое устройство будет выпущено с обновленной SoC и хранилищем для лучшей потоковой передачи.
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Как сообщил LeaksApplePro (через wccftech) в Twitter, новый Apple TV будет оснащен процессором A12Z Bionic SoC. Если вы помните, это тот же процессор, что и в модели iPad Pro 2020 года. Этот новый процессор будет значительным обновлением по сравнению с A10X Fusion SoC в текущей модели (пятого поколения).
Стоит отметить, что в более ранних отчетах упоминался чип A12X, у которого количество ядер графического процессора меньше, чем у A12Z. Но похоже, что Apple хочет поднять его на ступеньку выше с 8-ядерным графическим процессором, и это, вместе с оперативной памятью, вероятно, до 6 ГБ, должно гарантировать отсутствие заиканий.
Apple может пропустить HD-вариант Apple TV и просто запустить модель потоковой передачи 4K. Кроме того, приставка для потоковой передачи должна иметь хранилище 64/128 ГБ, поставляемое в комплекте с подпиской «Apple Fitness +». Здесь консультант не уверен, что Apple включает в себя бесплатную подписку вместе с коробкой, поэтому давайте дождемся официального объявления.
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Что касается дизайна, более ранние отчеты показывают, что Apple TV 2020 будет очень похож на более раннюю версию. Однако основное внимание будет уделено внутренней стороне. Наряду с A12Z потоковая приставка шестого поколения, вероятно, будет иметь охлаждающее решение с радиатором. В любом случае, если отчет соответствует действительности, Apple должна объявить о продукте завтра в пресс-релизе (это обычная тенденция для внутренних обновлений) и подготовить его к отправке в пятницу (11 декабря).
Этот совет также подтверждается ранними сообщениями, в которых говорилось, что Apple связалась с центрами Apple Care, чтобы подготовиться к обновленным вариантам продуктов, новым ценам и т. Д. По слухам, помимо Apple TV, Apple анонсирует AirPods Studio и AirTags.
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