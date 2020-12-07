Apple разрабатывает 32-ядерный процессор для Mac, который может появиться в следующем году
Apple недавно выпустила свой чипсет M1. Новый процессор, который заменяет собственные наборы микросхем Intel, которые использовались в компьютерах Apple в течение многих лет, также является одним из самых мощных в компьютерах. Процессор имеет 8 ядер ЦП, но в новом отчете говорится, что Apple работает над гораздо более мощным процессором, который будет иметь до 32 ядер.
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Подробности о новом процессоре были впервые опубликованы Bloomberg, и они говорят, что инженеры Apple работают над множеством преемников его процессора M1. Ожидается, что некоторые из этих процессоров появятся уже в следующем году.
План Apple состоит в том, чтобы к 2022 году полностью исключить процессоры Intel из своей продукции, и ее чипы следующего поколения должны помочь ей в достижении этой цели. Сообщается, что некоторые из этих чипов следующего поколения в разработке имеют до 16 ядер производительности и четыре ядра эффективности! Однако говорят, что Apple может сначала выпустить модели с 8 или 12 производительными ядрами в зависимости от результатов производства.
В отчете говорится, что Apple также работает над более мощными процессорами GPU и начала тестирование 16-ядерных и 32-ядерных версий для своих ноутбуков высокого класса и настольных компьютеров среднего уровня. Он также работает над графическими процессорами с 64 и 128 ядрами для своих топовых компьютеров. Ожидается, что эти чипы появятся в конце 2021 года или даже в 2022 году.
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Самый мощный Mac Pro от Apple может иметь до 28 ядер, поэтому, если он планирует заменить чипы Intel Xeon W своими собственными, он должен предложить что-то значительно более мощное.
Перед выпуском этих чипов нужно немного подождать, но сообщалось, что Apple может объявить о первом преемнике M1 в начале следующего года вместе с новыми MacBook с дисплеями MiniLED.
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Bloomberg добавляет, что новости об этих новых чипсетах привели к падению акций Intel на 1,7% ранее сегодня.
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