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Ранее в этом году финансируемая Kickstarter ролевая игра в стиле Diablo Wolcen: Lords of Mayhem вызвала неоднозначные отзывы, но было продано более миллиона копий, и ее разработчики работали над тем, чтобы довести дело до конца, выпустив серию патчей. После нескольких месяцев небольших настроек Wolcen получает первое крупное обновление контента, Chronicle 1: Bloodtrail. Обновление добавляет массу новых миссий под названием Охота, монстров, питомцев, модификаторы навыков и множество улучшений качества жизни. Вы можете посмотреть трейлер обновления ниже. Вот краткое изложение всего нового контента, включенного в обновление Bloodtrail:

Охоты: охота - это новая функция игрового процесса, которая есть в сюжетном режиме и в режиме финальной игры. События и выбор приведут вас к добыче, за которой вы будете преследовать в 4 новых средах (3 из которых будут воспроизводиться в режиме финальной игры). Сюжетная линия была адаптирована к новой Chronicle и теперь содержит 3 новые сюжетные миссии.

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Валюта: в игру добавлена новая валюта, привязанная к Охотам, она будет использоваться для покупки нового снаряжения для нового специализированного NPC в Stormfall.

Дорожные аффиксы: Дорожные аффиксы - это новые аффиксы, которые вы можете получить через Охоту. Они более мощные, чем обычные аффиксы.

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Награды Хроник: эксклюзивные комплекты брони и питомцев, которые получают игроки, участвующие в новой Хронике.

Питомцы: теперь вы сможете получать собак, волков и селезней, которые будут следовать за вами и помогать вам отслеживать свою добычу.

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Новый навык: Talon Shot - это новый навык, который можно использовать с кинжалами, луками и оружием.

Модификаторы активных навыков: добавили более 70 новых модификаторов типа урона, а также 40 новых второстепенных модификаторов. Вы сможете выбрать модификаторы типа урона независимо от других модификаторов, что означает, что вы сможете превратить почти каждое умение в игре в от 3 до 6 различных элементов, каждый вариант элемента будет иметь свой собственный визуальный эффект и значок. Из 41 навыка, присутствующего в игре, 38 получат выгоду от этих новых модификаторов типа урона, это лишь несколько примеров:

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Feeding Swarm: теперь может быть преобразован в урон от огня, эфира, токсичности, разрыва или молнии. Bladestorm: теперь может быть преобразован в урон от холода, огня или токсичности.

Stings of Krearion: теперь можно преобразовать в Toxic, Frost, Sacred или Fire. Slayer’s Flurry: теперь может быть преобразован в урон от темноты, молнии или токсического урона.

Косметика: два новых набора косметических доспехов для Бойцов (можно получить в новом городском здании).

Обновление Bloodtrail также вносит некоторые серьезные изменения в баланс Wolcen, при этом некоторые сильные сборки были ослаблены. В целом, как для игрока, так и для врагов цифры снижаются.