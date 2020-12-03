Светодиодный фонарь, устанавливается на автомобили в качестве габаритной фары стоп-сигналов и парковочного света. В конструкции одна светодиодная лампочка мощностью 1 вт, срок службы более 500 тысяч часов.

К устройству подключается к постоянному току с напряжением от 9 до 16 В. Цветовая температура лампы в пределах 6000 к. Можно установить внутри блок фар заднего освещения.

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Цена $11.39 - 14.24

Активный аудио диктофон, с высокой чувствительностью распознавание речи и звуков. Устройство есть встроенная память до 32Gb для подключения имеется несколько выходов под проводные и удаленный микрофон.

К чувствительным записи составляет 100 децибел. Запись звуков происходит на частоте 192 кгц. Устройство узконаправленное, запись линейная, в одну дорожку с поддержкой различных форматов аудио файлов.

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Цена $442.70

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, полностью отыгрывает свою стоимость. Имеется большой запас громкости, кнопки для управления находятся на правой стороне.

Заряда аккумуляторов хватает примерно на сутки непрерывной работы или чуть больше. Есть возможность и проводного подключения по AUX, поддерживается зарядка с одновременным воспроизведением музыки.

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Цена $83.39 - 110.77

Анимированный чехол, который в зависимости от того, что происходит с телефоном(в режиме ожидания, звонок, смс и т.д.) будет подсвечивать и "оживлять" чехол.

Анимация выполнена по технологии "Flash", что бы все это дело работало, необходимо не только нацепить чехол на телефон, но и подключить его в разъем для зарядки, так как своей батареи у чехла нет.

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Цена $7.16

Перед Вами внешняя сетевая карта от Китайского бренда GOOJODOQ. Она пользуется популярностью на Алиэкспресс. Данная карта имеет интерфейс USB 2.0 - для подключения к ПК/ноутбуку, и RJ 45 (Ethernet), для подключения интернет кабеля, соответственно. Совместима со всеми операционными системами.

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Цена $3.50 - 4.00

Робот супер, мощный, но работает тихо. Делает сухую и влажную уборку. Убирает весь мелкий мусор и даже песок. Легко забирается на ковер и преодолевает низкие пороги. Не высокий, поэтому залезает под диваны и под шкафы. Закончив уборку с легкостью находит базу и сам становится на подзарядку.

А самое главное есть инструкция на русском языке. Скачав специальную программу им можно управлять с телефона, также поставить режим уборки и он будет убираться в назначенное время. Можно управлять даже голосом.

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Цена $161.28

Крутые маски на лицо с анимационными светоэффектами, которые можно менять через приложение для телефона. Вполне интересный подарок на Новый год. Ёмкости аккумулятора хватает на день активного использования, а то и на два. После его можно подзарядить через USB.

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Собственную анимацию, к сожалению, закачать нельзя, зато можно поставить какой-то свой текст, например, поздравление с праздником.

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Цена 11.82 - 12.99

Профессиональный металлоискатель TIANXUN TX-850 предназначен для использования на открытом воздухе и поиска металлических предметов. Устройство полностью водонепроницаемое, оснащено светодиодным информативным дисплеем, звуковым индикатором и удобной ручкой. Длина штанги составляет 106-132 см, рабочее напряжение – 9 В.

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Цена $130.00