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За последние несколько месяцев подробности о грядущем складном iPhone от Apple стали часто появляться. Теперь в сети появилось еще несколько отчетов, которые указывают на то, что устройство скоро может быть готово к тестированию. Согласно отчету, поступившему из Китая, Apple попросила своих поставщиков отправить необходимые образцы компонентов для складного iPhone в Hon Hai Group в материковом Китае, что является еще одним названием Foxconn - контрактного производителя Apple iPhone. Китайской компании было поручено сделать складной iPhone для тестирования. В то время как Apple готовится завершить внешний вид телефона и процесс тестирования, ожидается, что смартфон будет запущен не раньше второй половины 2022 года. Также сообщалось, что южнокорейский гигант Samsung может поставлять складные панели дисплея.

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В настоящее время такие компании, как Samsung, Huawei и Motorola, уже выпустили на рынок свои складные смартфоны. В то время как Apple планирует выпустить свой первый складной телефон, эти бренды используют устройства второго и третьего поколения. Другие китайские компании, которые работают над складными устройствами, включают Xiaomi, OPPO и Vivo. Недавно OPPO представила свой концептуальный смартфон OPPO X 2021 с выдвижным выдвижным дисплеем, что кажется очень интересным. Однако пока это всего лишь концептуальный смартфон, коммерческая жизнеспособность которого еще не известна.