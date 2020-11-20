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Умные очки Amazon Echo Frames (2-го поколения) доступны для предварительного заказа

Вы можете предварительно заказать умные очки на Amazon по цене 250 долларов США
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Сегодня Amazon выпустила новое поколение умных очков Echo Frames. В смарт-очках второго поколения улучшены звук, батарея и многое другое. Вы можете предварительно заказать умные очки на Amazon за 249,99 долларов. Кроме того, люди, купившие предыдущую версию, могут перейти на (2-е поколение) за 70 долларов. Напомним, первые умные очки Echo Frames Smart Glass стоили 179,99 долларов. Доставка начнется 10 декабря.

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Что касается дизайна, новые умные очки Echo Frames (2-го поколения) похожи на своих предшественников. Второе поколение добавляет две новые расцветки. Таким образом, три новых цвета - это современная черепаха, синий горизонт и классический черный. По качеству сборки они такие же, как и предыдущая, с классом очков TR-90, углеродным волокном и титановым материалом. Они поставляются с некорректирующими линзами и совместимы с линзами по рецепту, он поддерживает функции подключения Bluetooth и Smart Assistant. Точнее, умные очки Amazon обладают двумя замечательными функциями. Вы можете подключить их к устройству Android / iOS и взаимодействовать с Amazon Alexa, как Echo Buds. Кроме того, умные очки также могут воспроизводить звук через соединение Bluetooth. Как упоминалось ранее, в новом поколении улучшены звук, батарея и другие функции. Теперь они могут автоматически регулировать громкость на основе уровней шума в начале воспроизведения. Amazon заявляет, что у новых очков будет на 40% больше времени автономной работы, чем у очков первого поколения. То есть если держать громкость на 60%. Они также отключаются, если перевернуть их более чем на три секунды.

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