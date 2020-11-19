Intel выпустила 15-дюймовый ноутбук под названием NUC M15, но вы не сможете его достать. Скорее, Intel NUC M15, ранее известный под кодовым названием «Bishop County», представляет собой портативный компьютер. Он будет предложен более мелким OEM-производителям, которые хотят конкурировать с такими, как Asus и Dell, не вкладывая слишком много денег в исследования и разработки. Однако, хотя вы не сможете купить этот ноутбук напрямую у Intel, производитель микросхем заявил, что будет предоставлять двухлетнюю гарантию. По словам Intel, NUC M15 - это высокопроизводительный ноутбук премиум-класса, доступный в двух конфигурациях: модель начального уровня с процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти, а также версия более высокого уровня с чипом Intel Core i7-1165G7 и 16 ГБ оперативной памяти. Обе машины имеют интегрированную графику Intel Iris Xe, место для твердотельного накопителя m.2 NVMe и аккумулятор емкостью 73 Втч, который, по заявлению Intel, обеспечит 16 часов воспроизведения видео. Снаружи Intel NUC M15 оснащен 15,6-дюймовым экраном IPS с разрешением 1008 пикселей, который предлагается с сенсорным экраном или без него, а также двумя портами USB-A, двумя портами Thunderbolt 4, выходом HDMI и разъемом для наушников. Что касается подключения, ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Несмотря на то, что Intel NUC M15 выглядит как стандартный ноутбук с алюминиевым корпусом и большим стеклянным трекпадом. По словам Intel, ноутбук whitebox предоставляет своим участникам «лучшие строительные блоки для создания инновационных ноутбуков, разработанных, чтобы превосходить строгие требования нового бренда платформы Intel Evo. Intel NUC M15 будет предлагаться OEM-производителям начиная с 2021 года.