Универсальный магнитный кабель для зарядки любых смартфонов, подойдет, как владельцам iPhone, так и Android.

Удобно пользоваться, магнит крепкий, маленький ребенок легко может включить планшет на зарядку. Если гнездо девайса новое, переходник держится очень плотно. Можно просто вставить штекер в разъем гаджета и постоянно ходить с ним, ведь он не помешает пользоваться смартфоном, но при этом защитит порт от пыли. Для зарядки нужно просто приблизить наконечник провода, после чего он сам прилипнет к смартфону, запустив зарядку. При включении в сеть штекер светится синим. Длина: 1 м. Выход: 5 В/2,4 А (макс.)





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Цена $0.64 - 1.85

Перед Вами классная подставка для компьютерных наушников от Китайского бренда EKSA. Подставка - многофункциональная. Кроме своей основной функции держателя, она выполняет роль мультихаба. На нижней части располагаются 2 порта USB 2.0, а также аудио разъемы под наушники и микрофон (имеется смежный выход). А еще, подставка оснащена классной RGB подсветкой.

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Цена $23.49

Ломаете голову над оригинальным подарком на новый год или другой праздник? Советую посмотреть на вот такую недорогую, но очень эффектную модель парусника с АлиЭкспресс, которая легко впишется в любой интерьер и украсит его Уверен практически любой человек будет рад получить что-то подобное и обрадуется такой вещи. А стоит она совсем недорого.

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Цена $9.76 - 15.34

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Благодаря 14 светодиодам и гнущемуся корпусу хорошо освещает необходимое пространство. Всего 34 см в высоту. В основание встроено беспроводное зарядное устройство и беспроводной динамик. Можете подключить любой телефон через Bluetooth и поставить расслабляющую музыку для продуктивной работы.

Представлен в 4 цветах (зеленый, розовый, белый и черный) и имеет 3 режима света.

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Цена $23.98

Воздушный автомобильный компрессор используется для накачки шин велосипедов, мотоциклов, автомобилей. В комплекте есть переходник и насадки для спортивного инвентаря и прочих резиновых изделий. На дисплей выводится информация о давлении. Рабочая температура от -20 до 70 градусов.

Диапазон давления от 0 до 11 бар. Компрессор незаменимая часть в длительных поездках на автомобиле. Работает от автономного питания а также через прикуриватель в салоне авто.

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Цена $36.99

Беспроводной электрический степлер работает на аккумуляторе с напряжением 4,2 вольта. Устройство использует штапельный метод крепления металлических скоб. При помощи данного инструмента можно закрепить деталь или конструкция а также скрепить поверхности. Инструмент работает от батареи на 1500 миллиампер часов. Устройство также использует гвозди с максимальной глубиной забивания до 10мм. Пистолет легко заряжается через microusb кабель.

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Цена $36.00

Набор для самостоятельной цифровых часов

Набор для самостоятельной сборки электронных часов на основе ламп. Единственное, сами лампы не входят в комплект, поэтому их придётся купить у другого продавца, или найти в городском магазине. Вы получите только плату, крепёжные элементы и корпус. Для пайки настоятельно рекомендуется паяльник с тонким жалом и нормальный припой в виде проволоки с флюсом.

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Цена $19.17