Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Индустрия умных часов продолжает расти под руководством Apple. Интересно, что среди ведущих производителей умных часов ни один из ведущих производителей часов не прошел, но в последнее время мы стали свидетелями того, как несколько традиционных производителей часов выпускают умные часы. В июне этого года Hublot выпустила Big Bang E, первые серийные умные часы. Timex также выпустила Ironman R300 в феврале этого года в качестве своих первых умных часов. Японский производитель часов Citizen, наиболее известный своими часами Eco-drive и классными синхронизированными часами с атомными часами, теперь присоединился к битве со своими первыми умными часами. Продукт получил название Citizen CZ Smart. CZ Smart - это полноценные умные часы со всеми функциями, которые есть у популярных брендов. Умные часы оснащены 1,28-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 416 x 416 пикселей. Он работает на платформе Snapdragon Wear 3100 и имеет 8 ГБ памяти. Часы также содержат множество датчиков на борту, включая датчик сердечного ритма, барометр, акселерометр и гироскоп. Интерфейс CZ Smart работает на ОС Google Wear, которая дает пользователям возможность загружать несколько приложений из Play Store. Часы также имеют несколько функций, направленных на улучшение вашего здоровья. Также в них есть встроенный динамик для приема вызовов прямо на часах. Водонепроницаемость часов составляет 3 атм, что означает, что их можно погружать в воду на глубину до 30 метров. Что касается цены, Citizen CZ Smart стоит дорого - 395 долларов. В настоящее время часы доступны для предварительного заказа, но поставки начнутся с 14 декабря. Он доступен в трех вариантах: черный ремешок-цепочка, черный каучуковый ремешок и вариант синего каучукового ремешка. Все три варианта имеют одинаковую цену.