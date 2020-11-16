Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомагнитола, проектор и другое
Часы в стиле Surrealist Salvador Dali
Часы, которые постоянно будут напоминать вам о том, что время утекает и ничто не вечно, а потому никогда не стоит откладывать запланированные дела на потом, на понедельники, на новый год и т.д.
Несмотря на свой экстраординарный облик, купили их уже почти тысяча человек. В наличии есть разные цвета. Единственное, такие часы не повесишь на стену, а вот на какой-то шкаф, например, или полку, пожалуйста.
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Цена $9.80
Силиконовые амортизаторы
Для изолирования вибрации, к примеру на кулере в системном блоке, используются силиконовые антивибрационные гвозди. Гибкое крепление имеет несколько конструкционных выемок и головку, для пошаговой затяжки. За счет своей эластичности гвозди выполняют функцию амортизации, благодаря чему достигается уменьшение вибрации кулера и снижение шума от его работы. В особенности, это актуально на старых компьютерах.
Цена $1.18 / набор (20 шт.)
Смарт-будильник Xiaomi mijia
Настольный Smart будильник, используется для пробуждения, а также в качестве часов. Будильник оснащен голосовым оповещением и имеет яркий светодиодный жк дисплей.
Дополнительно установлен специальный датчик освещенности, который регулирует яркость цифр на табло в зависимости от освещенности. Поддерживает работу с 12 часовым и 24-х часовом формате времени. Прекрасно впишется в интерьер вашей комнаты.
Цена $25.93
Bluetooth трансмиттер Ugreen
Трансмиттер для музыки, устройство имеет частотный диапазон от 2,400 до 2,480 ггерц. Передает сигнал на расстояние до 10 м. Аксессуары можно подключить к различным медиа устройствам. Передатчик универсален и подходит ко всем гаджетам. Трансмиттер имеет интерфейс для подключения микрофона и наушников с разъемом 3,5 мм. Качество ожидаемого сигнала в режиме Hi-Fi. Через microusb кабель.
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Цена $19.42 - 20.39
Беспроводная телефонная трубка
Беспроводная ретро трубка для мобильного телефона. Удобно разговаривать, звук хороший. Работает на расстоянии 5 метров от телефона. Долго работает без подзарядки. У продавца можно заказать трубку с кабелем. Множество расцветок.
Цена $8.29 - 14.06
Инструменты для тиснения
Набор для тиснения бумаги состоит из эмбоссера и штемпеля. Медный штемпель продавец изготавливает на заказ по эскизу, который нужно отправить ему в личном сообщении на Алиэкспрессе после оплаты.
Перед отправкой он скидывает фотографии получившегося штемпеля и оттиска на бумаге, поэтому никаких сюрпризов и разочарований от заказа не будет. Оттиск делается даже на офисной бумаге, не нарушая её, главное не давить слишком сильно.
Цена $5.32
Wi-Fi проектор для дома HD 1280 x 720P пикселей
Это устройство помогает транслировать изображение на любую поверхность. С помощью этой вещи можно смотреть фильмы, играть в игры и многое другое. Качество изображения очень хорошее, работает очень стабильно. А самое главное, что проектор на этом сайте стоит совсем недорого. Отличный вариант.
Цена $77.91 - 119.99
Автомагнитола 7 дюймов JOYING 1din
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Качественная автомобильная магнитола от JOYING, которая работает на базе операционной системы Android 10. Диагональ дисплея составляет семь дюймов с разрешением в 1024*600. Устройство поддерживает GPS и ГЛОНАСС, есть также поддержка CarPlay и Android Auto. Имеется встроенный модуль 4G. Магнитола работает на базе восьмиядерного процессора. Оперативной памяти 4 гигабайта, а постоянной – 64 гигабайта. Есть доставка из Российской Федерации.
Цена $315.35 - 388.45
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