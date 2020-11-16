Часы, которые постоянно будут напоминать вам о том, что время утекает и ничто не вечно, а потому никогда не стоит откладывать запланированные дела на потом, на понедельники, на новый год и т.д.

Несмотря на свой экстраординарный облик, купили их уже почти тысяча человек. В наличии есть разные цвета. Единственное, такие часы не повесишь на стену, а вот на какой-то шкаф, например, или полку, пожалуйста.

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Цена $9.80

Для изолирования вибрации, к примеру на кулере в системном блоке, используются силиконовые антивибрационные гвозди. Гибкое крепление имеет несколько конструкционных выемок и головку, для пошаговой затяжки. За счет своей эластичности гвозди выполняют функцию амортизации, благодаря чему достигается уменьшение вибрации кулера и снижение шума от его работы. В особенности, это актуально на старых компьютерах.

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Цена $1.18 / набор (20 шт.)

Настольный Smart будильник, используется для пробуждения, а также в качестве часов. Будильник оснащен голосовым оповещением и имеет яркий светодиодный жк дисплей.

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Дополнительно установлен специальный датчик освещенности, который регулирует яркость цифр на табло в зависимости от освещенности. Поддерживает работу с 12 часовым и 24-х часовом формате времени. Прекрасно впишется в интерьер вашей комнаты.

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Цена $25.93

Трансмиттер для музыки, устройство имеет частотный диапазон от 2,400 до 2,480 ггерц. Передает сигнал на расстояние до 10 м. Аксессуары можно подключить к различным медиа устройствам. Передатчик универсален и подходит ко всем гаджетам. Трансмиттер имеет интерфейс для подключения микрофона и наушников с разъемом 3,5 мм. Качество ожидаемого сигнала в режиме Hi-Fi. Через microusb кабель.

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Цена $19.42 - 20.39

Беспроводная ретро трубка для мобильного телефона. Удобно разговаривать, звук хороший. Работает на расстоянии 5 метров от телефона. Долго работает без подзарядки. У продавца можно заказать трубку с кабелем. Множество расцветок.

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Цена $8.29 - 14.06

Набор для тиснения бумаги состоит из эмбоссера и штемпеля. Медный штемпель продавец изготавливает на заказ по эскизу, который нужно отправить ему в личном сообщении на Алиэкспрессе после оплаты.

Перед отправкой он скидывает фотографии получившегося штемпеля и оттиска на бумаге, поэтому никаких сюрпризов и разочарований от заказа не будет. Оттиск делается даже на офисной бумаге, не нарушая её, главное не давить слишком сильно.

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Цена $5.32

Это устройство помогает транслировать изображение на любую поверхность. С помощью этой вещи можно смотреть фильмы, играть в игры и многое другое. Качество изображения очень хорошее, работает очень стабильно. А самое главное, что проектор на этом сайте стоит совсем недорого. Отличный вариант.

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Цена $77.91 - 119.99

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Качественная автомобильная магнитола от JOYING, которая работает на базе операционной системы Android 10. Диагональ дисплея составляет семь дюймов с разрешением в 1024*600. Устройство поддерживает GPS и ГЛОНАСС, есть также поддержка CarPlay и Android Auto. Имеется встроенный модуль 4G. Магнитола работает на базе восьмиядерного процессора. Оперативной памяти 4 гигабайта, а постоянной – 64 гигабайта. Есть доставка из Российской Федерации.

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Цена $315.35 - 388.45