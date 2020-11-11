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Ожидается, что Sony PlayStation 5 будет выпущена всего через 2 дня. Однако предварительные заказы на приставку для видеоигр следующего поколения уже появлялись онлайн по цене, в три раза превышающей официальную розничную цену. Для тех, кто не знает, PS5 начнет продаваться 12 ноября 2020 года на нескольких рынках, включая Северную Америку, Японию и другие.

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Официальная цена Sony PlayStation 5 составляет 500 долларов США. Однако в этих предварительных онлайн-заказах цена была в три раза выше и составляла примерно 1950 долларов США. Это довольно крутая наценка, которая появилась еще до глобального запуска консоли. Причина наценки не ограничивается задержкой продаж, она больше связана с поставкой PS5. Из-за пандемии коронавируса возникла нехватка поставок в различных отраслях и компаниях, таких как AMD (процессоры серии Ryzen 5000), Nvidia (графические процессоры серии RTX 3000) и даже Sony, страдают от этого.