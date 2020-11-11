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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: часы Amazfit, робот-пылесос и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
2070 Super дешевеют - смотри цену
RTX 3080 - цены идут вниз

Смарт-часы Amazfit Pace

Это достойные (в своем ценовом сегменте) умные часы Amazfit Pace. Они имеют стильный классический дизайн. Размер экрана - 1,34 дюйма, разрешение 320х300. Емкость аккумулятора 300 мАч. Часы имеют 512 мегабайт ОЗУ и 4 гигабайта ПЗУ. Все необходимые функции, типа шагомера, измерения ритма сердца, отслеживания сна и др., - уже встроены. Смарт часы без проблем коннектятся со всеми смартфонами. В наличии доступно несколько моделей на выбор. Цена часов составляет 7550 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $95.99 - 102.39

ТВ-приставка T95Q, 4 + 64 ГБ

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Специально для вас успел поймать ее по скидке в половину. Устройство работает на базе андроид 9-ой версии. Имеет 2/4 ГБ ОЗУ и хранилище на 16/32/64 ГБ на выбор. Работает с 4K‑разрешением, кодеком H.265 и технологией HDR. Есть порты HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0. Поддерживает двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth. Ах, забыл еще отметить. Конечно же, приставка оснащена еще и прикольной мультиподсветкой, что смотрится очень интересно!

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Цена $30.41 - 54.99

Часы Deauther

Это умные часы, которые помимо своей стандартной функции, также выступают и в роли устройства для атаки на Wi-Fi сеть. Они наделены батареей емкостью 800 мАч, OLED дисплеем и 3-позиционным ползунковым переключателем. Часы поставляются сразу с обновленной версией ПО, которая позволит моментально приступить к их использованию. Обратите внимание, что максимальная частота, на которой они работают, составляет 2.4 ггц. Часы достаточно прикольно выглядят и имеют удобный ремешок.

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Цена $29.18 - 45.00

Фитнес браслет xiaomi mi band 5 global version

Сегодня смарт-браслеты очень популярны у активных людей, потому как функциональны и практичны. Представляю вам новую модель от известного производителя Xiaomi, который получил увеличенный дисплей, уникальные функции и дополнительные датчики. Многие спортсмены покупают подобные гаджеты, но здесь необходимо быть внимательным, чтобы приобрести именно-то, что вам необходимо. Представленный гаджет позволяет получать различную информацию и будет очень полезен, если вы активный и целеустремленный человек.

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Цена $40.00

Робот пылесос ILIFE V55 для влажной и сухой уборки

Что еще круче можно купить на распродаже по очень приятной скидке?

Пришло то время, когда хороший робот пылесос можно купить за небольшие деньги. ILIFE V55 – отличный вариант для экономных семей.

Робот может совершать влажную и сухую уборку. Работает в нескольких режимах: автоматический режим, локальная уборка и чистка вокруг стен. Все три режима удобны в эксплуатации и одинаково полезны. Всасывающее устройство мощное, ни одна соринка не останется без надзора. От аккумулятора может работать около 120 минут.

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Цена $139.21

Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Покупайте данный товар именно сейчас - на него действует акция 2 по цене одного (Скидка 44% при покупке 2 шт. ). Небольшой powerbank на 10000 мАч. Качество исполнения хорошее и есть несколько ступеней защиты. Выпускается в двух цветах: черном и белом. На корпусе есть индикатор заряда.

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Цена $8.92 - 12.83

Мужская сумка-мессенджер из натуральной кожи

Это мужская винтажная сумка из коровьей кожи. Название бренда LAOSHIZI. Размеры: длина 28 см, высота 21 см, ширина 8 см. Вес 700 грамм. Материал подкладки полиэстер. Сумка имеет мягкую и удобную рукоятку, карман для мобильного телефона, карман с клапаном. На выбор сумки четырех цветов: черный, темный кофе, желтый, темно-коричневый. Стоимость составляет 2263 рубля с бесплатной доставкой. Оценили товар на 4.6 баллов.

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Цена $29.27 - 41.88

Складной нож KESIWO BK Kwaiken

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Реплика ножа KWAIKEN FLIPPER TACTICAL Böker Plus. Само название KWAIKEN это японский нож времён самураев, для самообороны. Система открывания флиппер, замок лайнер лок. Профиль клинка Normal Blade, острие у такого клинка приподнято до линии обуха, за счет чего увеличивается протяженность режущей кромки.Спуски вогнутые, высотой 3/4 клинка. Рукоять прямая, и немного угловатая ближе к брюшку и к спинке. Считаю это плюсом, по-скольку такая рукоять не будет проворачиваться в мокрых руках. Клипса неглубокой посадки, есть темлячное отверстие. За свою цену нож довольно хорош, считаю что своих денег стоит.

Общая длина: 210 мм. Длина клинка: 85 мм. Длина рукояти: 120 мм. Толщина клинка: 3,2 мм. Материал лезвия: VG10. Твёрдость стали: 58-59HRC. Материал рукояти: G10. Вес: 130 г

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Цена $21.60

Набор инструментов Xiaomi Mijia 

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В наборе имеется рулетка, отвертка с храповиком, биты с магнитной основой, гаечный ключ, нож с запасными лезвиями, плоскогубцы и молоток. Молоток имеет маркировку и демпфер, одна головка выполнена из мощного металлического сплава, другая резиновая, для более мягких работ.

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Цена $47.05

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AMDie
20:55
8700к слишком слаб для 3090/6900хт , этот недопроц превратит эти карты в 3070 во многих играх, 5600х намого мощнее,так что не заблуждайся, его реальный конкурент выйдет только весной это 11600к
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Boris Petrov
20:55
ну, у меня rtx 3070 и i7-3770 , как-то нигде слайд-шоу не замечается. Да, хочу прокачаться на новую платформу и пока не решить, амд или интел.
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Goginator
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хренасе че райзен животворящий делает . синяя отара начала замечать что разница в 5-10 фпс при общем количестве больше сотни на глаз незаметны . а еще пару месяцев назад , им разница в 2-5 фпс была п...
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Рубен да Вишенка
20:55
Только вот до зена, интел только в суньбеньчик и играл Всмпомни ананс бродвелла на дт и хедт, как они выебывались, сколько у них петушков на 5820к, и что у красных полномочия на этом всё
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То есть, "красный фанат" должен потратить кучу денег, чтобы получить профит? Так в чем логика тогда, если на АМД зачастую сидели из-за экономии? Реально вижу таких кадров, которые сидят на 5700ХТ при...
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Рубен да Вишенка
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Штуеды уже и потикали, и потакали, и в штанишки свои проперженные покакали. Жиденько так под напорчиком
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Рубен да Вишенка
20:51
Чел... 775 лучше этих ваших ризенов 228х и айблять 10900кукан
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Gunnar
20:51
Почему ГГ не пенсионер? Это дискриминация по возрасту! Это возмутительно!
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