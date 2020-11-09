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OnePlus решила выйти в бюджетный сегмент со смартфоном OnePlus Nord еще в июле. Недавно компания расширила модельный ряд Nord за счет Nord N10 5G и N100. А теперь отчет Android Central показывает, что следующий Nord будет называться Nord SE и дебютирует в первом квартале следующего года. В отчете Android Central цитируются источники информации о новой утечке. В нем говорится, что Nord SE будет недорогим устройством, как и любое другое устройство Nord. Устройство под кодовым названием «Ebba» будет иметь такие функции, как Warp Charging мощностью 65 Вт (полная зарядка за 40 минут), аккумулятор емкостью 4500 мАч и панель AMOLED. Тем не менее, мы еще не знаем других спецификаций, таких как процессор, камера. Кроме того, в отчете говорится, что Nord SE будет доступен в Индии и Европе и, скорее всего, не в США. Об этом будет объявлено вскоре после выхода OnePlus 9, который должен быть запущен примерно в середине марта 2021 года. Напомним, недавно компания показала новые Nord N10 5G, а также N100 в ЕС (Евросоюз) и США. Эти устройства во многом напоминают бюджетные устройства Oppo, такие как A53.