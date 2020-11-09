Неожиданно большая выходная мощность - 160 Вт на канл. От усилителя умещающегося на ладони одной руки. Динамик 30 гдн 4 Ом звучит очень хорошо. И ещё имеется большой запас по громкости. Запитал усилитель от импульсного БП 32v 6.5A. Очень нравится что питание однополярное.

После покупки лучше сразу заменить термопасту, так как китайской там маловато, да и неизвестного, какого она качества. Усилок подходит для установки в легковые и грузовые автомобили. Входное напряжение: DC12-32V. Выходное сопротивление: 4-8 Ом. Размер: 120*78*21,6 мм. Для таких размеров и цены-просто бомба.

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Цена $14.84

Измеритель напряжения имеет компактный цифровой интерфейс, Жк экран отображаются все измеряемые параметры. Подключаются к устройствам через usb разъем. Имеет высокий диапазон мощности и емкости.

Есть функция автоматического выключения экрана спустя 9 минут. Частота обновления данных два Герца. Диапазон измерения тока до 3.000 ампер, напряжение от 4,80 до 24 вольт. Устройство изготовлено из металла и пластика.

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Цена $12.25

Роутер Xiaomi Mi Router AX1800 с двухдиапазонной антенной всенаправленного действия. Есть поддержка технологий OFDMA и MU‑MIMO для стабильного одновременного подключения до 128 устройств, также поддержка стандарта 802.11ax (Wi‑Fi 6), суммарная скорость передачи данных может достигать 1 775 МБит/сек.

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Цена $58.66

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Шикарный, огромный 4К телевизор. Аналогов в России найти не удалось, а на известные бренды смотреть вообще не стоит, там ценник на 40-50% выше.

Разрешение у этого телевизора как я писал выше - 4К, работает на операционной системе Android, а значит никаких проблем, что бы установить на него все необходимые приложения, не возникнет.

Еще одной интересной особенностью обладает пульт. Он оснащен управление по голосу и как это не удивительно, поддерживается русский язык. Так что никаких ограничений для жителей РФ нет, что очень радует.



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Цена $394.90

Ультралегкая мышка, всего 67 г, с регулируемым держателем ладони. Оптический сенсор Pixart PMW 3325 с разрешением 5000 DPI и 4 уровнями настройки. А также RGB подсветка с 16.8 млн цветов. Гибкая настройка благодаря фирменному ПО. По отзывам очень хвалят, особенно хвалят работу на любой поверхности и удобный хват.

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Цена $79.88

Компактная механическая клавиатура игрового направления. На передней панели располагаются 87 клавиш с индивидуально настраиваемой подсветкой и возможностью сохранить до пяти настраиваемых режимов. Клавиши съемные, поэтому процесс чистки не должен занимать много времени. Мультимедийные функции реализованы на сочетании кнопок FN и F1-F12. Небольшим минусом клавиатуры HAVIT является плохо нанесенные русские буквы, которые с трудом распознаются.

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Цена $27.49 - 38.32

Это универсальный штатив-трипод – подходит для смартфона, экшн-камеры Gopro, для светодиодной кольцевой лампы. Вес штатива 300 грамм. Материал: алюминий. Имеет пульт дистанционного управления (батарейка CR2032 не входит в комплект). Стоимость зависит от комплектации. Смотрите на сайте. Самый дешевый комплект стоит 776 рублей с бесплатной доставкой.

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Цена $10.36 - 13.49

Единственным существенным недостатком этих ходовых огней является то, что место выхода провода нужно дополнительно промазать силиконовым герметиком: дырка существенная. Стоимость этих светодиодных огней с комплектом креплений составляет всего 350 рублей. Цена полностью соответствует качеству. Рейтинг товара 4.8 звезды.



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Цена $3.89

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Ножи от Кайзера, абсолютно достойны внимания. Сделаны они не только стильно и приятно на глаз, но и качественно. Многие уже знают этот бренд и с легкостью ему доверяют. Нож выполнен из современных высокотехнологичных материалов. На клинке — высокотвердая порошковая сталь. Рукоять ножа изготовлена из облегченного титанового сплава. Использование такие материалов обеспечивает ножу невысокий вес, высокую надежность и сохранение остроты в течение длительного времени.

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Цена $111.80