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Blackview BL6000 Pro будет представлен 17 ноября на Indiegogo

Это первый в мире защищенный телефон со скоростью 5G
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Blackview только что разослала приглашение на презентацию своего флагмана, на которой основное внимание будет уделено двум характеристикам - более прочному щиту и высокоскоростному соединению 5G. Все заинтересованные читатели могут указать 17 ноября как дату его запуска и посетить мировую премьеру на Indiegogo. С годами популярность защищенных телефонов во всем мире значительно выросла. Blackview сочетает первоклассные характеристики с прочной рамой, чтобы предоставить пользователям универсальное устройство, способное удовлетворить все их потребности.

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Высокоскоростное соединение Совместимость с 5G - самая обсуждаемая функция смартфонов в наши дни. Blackview BL6000 Pro использует это соединение и предлагает пользователям удобный просмотр и загрузку. Ожидается, что диапазон 5G будет в 10 раз быстрее, чем существующие диапазоны. Пользователи могут легко загружать фильмы в формате HD за несколько минут и наслаждаться играми без задержек и видеосвязью в формате HD. Поскольку это первый в мире защищенный телефон со скоростью 5G, пользователи могут брать его с собой во все приключения и при этом оставаться на связи с общественной жизнью. Надежная конструкция Blackview BL6000 Pro имеет класс защиты IP68 и IP69K, а также военный сертификат MIL-STD-810G. Он выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут и падение с высоты до 1,5 м. Сопротивление случайным брызгам и падениям - легкое дело для этого устройства.

Однако то, что отличает его от других, - это IceMode, обеспечивающий выносливость до -30 ℃. Этот прочный телефон может эффективно выполнять все основные функции, такие как звонки, обмен сообщениями и многое другое в этой экстремальной ситуации. Он также имеет режим подводной камеры, который помогает пользователю запечатлеть все свои впечатления и воспоминания. Технические характеристики BL6000 Pro работает под управлением ОС Android 10 и оснащен продвинутым 6,36-дюймовым перфорированным дисплеем FHD + с высоким разрешением. Он оснащен тройной задней камерой Sony IMX582 с режимами PortraitColor, HDR, Night, Underwater, Ultra-Wide и 4K 30fps. Аккумулятор емкостью 5280 мАч позволяет легко использовать этот телефон в течение дня без подзарядки. Он также поддерживает такие функции, как безналичный NFC, разблокировку отпечатком пальца и датчик давления воздуха. Blackview BL6000 Pro удовлетворяет основные потребности большинства людей; в большей степени энтузиастов активного отдыха или людей, работающих в суровых условиях. Все заинтересованные пользователи могут присутствовать на запуске мировой премьеры этого телефона на Indiegogo. Его предварительные заказы начнутся в тот же день.

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ego0550
22:54
Может какой-то магазин заплатил за ролик, чтобы слить большие запасы никому не нужны 8Гб плашек, поэтому он скромно умолчал, что установка двуранговых 2х16 комплектов даст точно такой же прирост. ;)
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for2ne
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И что не так с простынями про древнее железо? В голове у меня поболей чем то говно, что в твоем посте, а если ты не знаешь в каком возрасте у детей начинают расти зубы, то это первый признак того, чт...
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