Необычный модуль, который применяется в образовательных и экспериментальных целях, не позволяя устройствам в определённом радиусе подключаться к WiFi-сети. Он на программном уровне инициализирует отключение роутером мобильных устройств от сети.

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Цена $28.00

Портативный радиатор для отвода тепла от мобильных устройств. Кулер устанавливается непосредственно на корпус телефона при помощи зажима. Имеет металлический радиатор, вентилятор для периодического охлаждения, вовремя высоких нагрузок и максимальной производительности телефона.

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Данное устройство питается через из микро usb-кабель. Позволяет выровнять температуру мобильных гаджетов и сократить энергопотребление.

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Цена $24.88 - 35.88

Это MP3-плеер с сенсорным экраном управления. Имеет встроенный динамик. Поддерживает также радио (87 МГц-108 МГц) и просмотр видео (160*128 AVI). Плеер поддерживает TF карты до 128 ГБ. Есть календарь, секундомер и будильник. Подробнее его характеристики можете посмотреть на сайте. Стоимость такого плеера составляет 2521 рубль. Доставка бесплатная. Имеет оценку 4.8 баллов.

Некоторые характеристики:

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-Размеры: 2,5*2,2*0,67 дюймов

-Дисплей экран: 2,4 дюймов TFT Дисплей

-Разрешение: 320*240

-Память: 16G

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Цена $36.13 - 37.22

Приём-передача данных осуществляется через соединение Wi-Fi. Такую флешку очень удобно использовать для смартфона.

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Есть флешки, подключаемые к разъёму телефона, но тут его занимать не придётся. Флешка может просто лежать в кармане. Если ваша труба не поддерживает функцию OTG, то с этим устройством это не проблема. Минус - флешке нужно питание, т.е. она может разрядиться. Заряжается только через USB. Было бы неплохо, если бы сделали возможность подзарядки от телефона. Осталось 2 объёма в наличии.

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Цена $29.97 - 55.89

Отличная вещь для фиксации различных ситуаций в наши дни, к тому же эта маленькая камера снимает видео даже в 1080р. Звук можно записывать сразу с видео, а так же при желании пользоваться как обычным диктофоном или же камерой без звука.

Помимо видео, с помощью камеры можно делать ещё и фото. При активной съёмке видео батарея держится в течение 3 часов, а если использовать как диктофон то все 7 часов. Так же в камеру встроен датчик движения, согласитесь, это большой плюс.

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Цена $15.93





Базу можно прикрутить на стену в удобном месте, благодаря датчику движения лампа автоматически включиться на регулируемое время 15-300 секунд, лампы используются от 3 до 80 Вт. Диапазон чувствительности датчика 5-8 метров. Пользуются более-450 человек, стоит-353р.

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Цена $4.46

Ультрафиолетовая энергосберегающая лампа с цоколем е27. Имеет мощность 40 Вт и рабочее напряжение 220 В. Срок службы данного лампы составляет 8000 часов. Имеет спиралевидную форму, используется для уничтожения различных насекомых, бактерий для проверки банкнот, обнаружение различных отпечатков на поверхности материалов.

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А температура излучаемого света 2500k. Энергосберегающая конструкция позволяет эд-э сокращать потери энергии и приводит к экономии.

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Цена $6.68 - 7.87

Это самая компактная сушилка для одежды, которую я встречал за всю свою жизнь! Она состоит из двух частей, которые нужно установить на стенах противоположно друг другу.

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Когда нужно повесить бельё, из одной части вытягивается верёвка и цепляется за другую. На фотографии это наглядно продемонстрировано!

Естественно, не нужно слишком сильно нагружать верёвку. Она не рассчитана на большое количество вещей.

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Цена $7.58

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Полная длина: 180 мм. Длина клинка: 80 мм. Длина рукояти: 100 мм. Ширина клинка: 21 мм. Толщина клинка: 3,4 мм. Материал клинка: сталь 440. Твёрдость стали: 55 HRC. Материал рукояти: дерево. Вес: 160 г (включая ножны) Материал ножен: искусственная кожа.

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Цена $17.50