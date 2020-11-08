Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: джаммер, MP3-плеер и другое
Джаммер сигналов Wi-Fi
Необычный модуль, который применяется в образовательных и экспериментальных целях, не позволяя устройствам в определённом радиусе подключаться к WiFi-сети. Он на программном уровне инициализирует отключение роутером мобильных устройств от сети.
Цена $28.00
Отличный вентилятор для смартфонов
Портативный радиатор для отвода тепла от мобильных устройств. Кулер устанавливается непосредственно на корпус телефона при помощи зажима. Имеет металлический радиатор, вентилятор для периодического охлаждения, вовремя высоких нагрузок и максимальной производительности телефона.
реклама
Данное устройство питается через из микро usb-кабель. Позволяет выровнять температуру мобильных гаджетов и сократить энергопотребление.
Цена $24.88 - 35.88
MP3-ПЛЕЕР
Это MP3-плеер с сенсорным экраном управления. Имеет встроенный динамик. Поддерживает также радио (87 МГц-108 МГц) и просмотр видео (160*128 AVI). Плеер поддерживает TF карты до 128 ГБ. Есть календарь, секундомер и будильник. Подробнее его характеристики можете посмотреть на сайте. Стоимость такого плеера составляет 2521 рубль. Доставка бесплатная. Имеет оценку 4.8 баллов.
Некоторые характеристики:
-Размеры: 2,5*2,2*0,67 дюймов
-Дисплей экран: 2,4 дюймов TFT Дисплей
-Разрешение: 320*240
-Память: 16G
Цена $36.13 - 37.22
Внешний беспроводной USB флэш-накопитель
Приём-передача данных осуществляется через соединение Wi-Fi. Такую флешку очень удобно использовать для смартфона.
реклама
Есть флешки, подключаемые к разъёму телефона, но тут его занимать не придётся. Флешка может просто лежать в кармане. Если ваша труба не поддерживает функцию OTG, то с этим устройством это не проблема. Минус - флешке нужно питание, т.е. она может разрядиться. Заряжается только через USB. Было бы неплохо, если бы сделали возможность подзарядки от телефона. Осталось 2 объёма в наличии.
Цена $29.97 - 55.89
Персональный видеорегистратор
Отличная вещь для фиксации различных ситуаций в наши дни, к тому же эта маленькая камера снимает видео даже в 1080р. Звук можно записывать сразу с видео, а так же при желании пользоваться как обычным диктофоном или же камерой без звука.
Помимо видео, с помощью камеры можно делать ещё и фото. При активной съёмке видео батарея держится в течение 3 часов, а если использовать как диктофон то все 7 часов. Так же в камеру встроен датчик движения, согласитесь, это большой плюс.
Цена $15.93
Патрон(Е27/3-80Вт)
Базу можно прикрутить на стену в удобном месте, благодаря датчику движения лампа автоматически включиться на регулируемое время 15-300 секунд, лампы используются от 3 до 80 Вт. Диапазон чувствительности датчика 5-8 метров. Пользуются более-450 человек, стоит-353р.
Цена $4.46
Энергосберегающая ультрафиолетовая лампа E27
Ультрафиолетовая энергосберегающая лампа с цоколем е27. Имеет мощность 40 Вт и рабочее напряжение 220 В. Срок службы данного лампы составляет 8000 часов. Имеет спиралевидную форму, используется для уничтожения различных насекомых, бактерий для проверки банкнот, обнаружение различных отпечатков на поверхности материалов.
реклама
А температура излучаемого света 2500k. Энергосберегающая конструкция позволяет эд-э сокращать потери энергии и приводит к экономии.
Цена $6.68 - 7.87
Сушилка для одежды HOOMIN
Это самая компактная сушилка для одежды, которую я встречал за всю свою жизнь! Она состоит из двух частей, которые нужно установить на стенах противоположно друг другу.
реклама
Когда нужно повесить бельё, из одной части вытягивается верёвка и цепляется за другую. На фотографии это наглядно продемонстрировано!
Естественно, не нужно слишком сильно нагружать верёвку. Она не рассчитана на большое количество вещей.
Цена $7.58
Нож с фиксированным лезвием MARS MADAM 05257
реклама
Полная длина: 180 мм. Длина клинка: 80 мм. Длина рукояти: 100 мм. Ширина клинка: 21 мм. Толщина клинка: 3,4 мм. Материал клинка: сталь 440. Твёрдость стали: 55 HRC. Материал рукояти: дерево. Вес: 160 г (включая ножны) Материал ножен: искусственная кожа.
Цена $17.50
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила