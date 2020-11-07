Наручные кварцевые часы с диаметром циферблата 50 мм. Металлический корпус имеет влагозащищённое покрытие. Это стильные часы со спортивным дизайном, скругленная формы корпуса, а также множеством опций.

Есть секундомер, календарь, сигнализация. Часы ударопрочные, них есть светящиеся стрелки, надежная застежка для браслета. Длина ремешка составляет 22 см. Данные часы дополнят ваш имидж.

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Цена $48.75

Мужская сумочка клатч с двойной молнией, используется для документов, денег, мобильного телефона на различных мелких вещей. Внутренняя отделка из полиэстера.

Основной материал крепкий влагостойкий полиуретан. Размер изделия 21 на 5 см. На сумочке есть внутренний кармашек для фотографий, слоты для пластиковых карт, отделение для монет и купюр. Для удобства ношения есть ручка на запястье.



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Цена $8.16 - 9.05

Возможно вы слышали, что компания Сяоми в конце этого лета представила свой первый полностью прозрачный телевизор. Теперь он доступен к заказу на AliExpress. Всё бы ничего, если бы не его космическая цена, соразмерная стоимости нового автомобиля.

Модель оснащена большим 55-дюймовым OLED дисплеем с молниеносным временем отклика пикселей. Есть несколько HDMI и USB-портов, а также технологии блютуз и Wi-Fi. А вот разрешение экрана всего лишь Full HD. Динамики тоже не ахти в плане мощности, поэтому придётся докупить хорошие колонки для более громкого и качественного звука. Пока никто не решился на такую дорогую покупку с этой площадки.

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Цена $9,999.99

Смарт-ночник Xiaomi Mijia Sothing работает от аккумулятора 500 мАч и одного зарядка хватает до шести месяцев использования. В комплекте идет лента-липучка, поэтому сверлить стену не придется.

Светящийся шар отсоединяется и с ним удобно ходить ночью на кухню или в туалет. Внутри встроен датчик освещенности, поэтому яркость свечения подстраивается под окружение. Цвета есть разные, а значит «умный» ночник подойдет под любой интерьер.



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Цена $9.50 - 26.98

Портативный тонометр предназначен для измерения артериального давления на запястье. Имеет речевое сопровождения на русском и английском языках. При необходимости данную функцию можно отключить. Показывает пульс и сердечный ритм. Выполнен из качественных материалов. Цвет: черно-белый. Монитор оснащен ярким дисплеем с большими цифрами. Модель позволяет легко и просто сделать необходимые измерения. Подойдет даже для пожилых людей. Будет хорошим подарком для близкого человека.

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Цена $15.89 - 17.05

Достаточно компактный и удобный прибор, имеющий габариты 100 на 41 и на 16 см. Используется для измерения как абсолютных, так и относительных углов. Оснащен автоматической ориентацией положения и имеет много полезных функцих. Все показатели выводятся на большой дисплей с подсветкой. Также на нем расположены две стрелки, указывающие движение устройства относительно плоскости. Питается электронный уровень от двух батареек типа AAA. После 5 минут бездействия уровень автоматически отключается.

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Цена $10.70

Удобная, компактная вещь, которая отлично подойдет, когда нужно прострочить что-то не очень большое. Да и в дорогу можно взять, она не займет много места.

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Цена $13.27

Набор сменных насадок разной формы и длины для клеевых пистолетов с диаметром сопла-10.8мм. Подойдёт для работ по склейке различных материалов.Изготовлены из латуни, имеется предохранительный клапан.

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Цена $6.97 - 52.50

Если не ошибаюсь, очень похожий нож я видел у Бокер Магнум. Довольно не плохой джентльменский нож который вполне будет уместен и к дорогому костюму. Не уверен дамаск ли это, но рисунок лазером очень натуральный. Профиль у клинка Normal Blade, спуски вогнутые высотой 1/2 клинка. Рукоять классическая, прямая с карбоновыми накладками. Открывается нож при помощи плавника, замок лайнер лок. Клипса глубокой посадки, есть темлячное отверстие.

Общая длина: 173 мм. Длина клинка: 83 мм. Длина рукояти: 100 мм. Толщина клинка: 2,6 мм. Ширина клинка: 14 мм. Твердость стали: 59-60HRC. Материал клинка: дамасская сталь. Материал рукояти: углеродное волокно. Вес : 80 г





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Цена $34.20