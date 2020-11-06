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Автомобильное крепление Belkin MagSafe для iPhone 12 теперь доступно в интернет-магазине Apple

Новое крепление Belkin Car Vent Mount PRO с MagSafe для моделей iPhone 12 теперь доступно для заказа через интернет-магазин Apple по цене 39,95 долларов США
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Новое крепление Belkin Car Vent Mount PRO с MagSafe для моделей iPhone 12 теперь доступно для заказа через интернет-магазин Apple по цене 39,95 долларов США в США. Apple сообщает о доставке в первую неделю декабря на момент написания. Крепление имеет встроенный зажим, который крепится к вентиляционному отверстию в автомобиле, а MagSafe позволяет легко прикрепить модель iPhone 12 с помощью магнита. Встроенный шаровой шарнир позволяет переворачивать iPhone одной рукой из книжной в альбомную.На веб-сайте Apple есть страница со всеми доступными аксессуарами MagSafe, включая зарядное устройство MagSafe и кожаный кошелек. Apple сообщает, что ее зарядное устройство MagSafe Duo и кожаный чехол для iPhone 12 «скоро появятся» по цене 129 долларов каждая. MagSafe - это новая функция на всех моделях iPhone 12, которая позволяет прикреплять магнитные аксессуары к задней части устройства.

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