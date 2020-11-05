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Известно, что LG уже некоторое время работает с гибкими дисплеями. Компания уже представила телевизоры с выдвижными дисплеями. Южнокорейский технологический гигант также зарегистрировал в Европе торговую марку LG Rollable. Недавно компания запустила LG Wing в рамках своего проекта Explorer, который, по сути, является инициативой бренда по запуску инновационных продуктов. Таким образом, мы можем ожидать, что LG Rollable также станет частью этого проекта. Ранее сообщалось о патенте компании, в котором описывалось устройство со сворачивающимся дисплеем, которое выдвигалось с любой стороны смартфона. Вскоре после этого LG зарегистрировала товарный знак LG Rollable в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза). Ожидается, что южнокорейская компания выпустит свое первое устройство в течение первого квартала 2021 года. К сожалению, детали устройства в настоящее время неизвестны. Поэтому нам придется подождать официального объявления компании или утечки, чтобы узнать больше о гибком устройстве.