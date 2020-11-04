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UMIDIGI недавно выпустила спортивные умные часы, которые включают в себя такие функции, как встроенный GPS, несколько спортивных режимов, водонепроницаемость 5ATM и мониторинг кислорода в крови. Эти умные часы будут доступны всего за $ 39,99 на предстоящем 11.11 Global Shopping Festival на AliExress. GPS позволяет пользователю определять точные координаты своего местоположения с помощью 3 различных систем позиционирования - GPS, ГЛОНАСС, и BeiDou. Можно провести подробный анализ своей тренировки с указанием темпа, маршрута, шага и частоты вращения педалей в реальном времени. Спортивные часы Urun GPS имеют 17 спортивных режимов. Они могут подсчитывать калорийность таких занятий, как йога, ходьба, бег (в помещении и на улице), танцы и многие другие. Эти умные часы водонепроницаемы до 5 атм (50 м), что позволяет пользователю с легкостью плавать и нырять. Универсальная форма делает это устройство идеальным компаньоном для тренировок и приключений на природе. Хорошо известно, что кислород в крови может отражать многие проблемы со здоровьем, поэтому эти спортивные часы эффективно контролируют содержание кислорода в крови, чтобы предупредить пользователя в случае каких-либо нарушений. Это устройство автоматически определяет уровень кислорода в определенное время во время сна. Urun также оснащен усовершенствованным датчиком PixArt, который может отслеживать сердцебиение пользователя в течение дня. Дизайн Урун имеет полноцветный круглый дисплей и дизайн с двойной короной с хорошо расположенными значками для удобного использования. Круглый силуэт придает ему элегантный вид, а силиконовые ремешки обеспечивают комфорт при носке. Кроме того, эти умные часы позволяют пользователю управлять воспроизведением музыки без каких-либо проблем. UMIDIGI Urun выпускается в 5 цветах: космический серый, ледяной белый, титановый серый, розовое золото и зеленый океан. Часы поступят в продажу на 11.11 Global Shopping Festival.