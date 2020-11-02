Отличный маленький DAC. Очень мощный и приятный звук. Размер слишком большой для работы со смартфоном в качестве портативного решения, но с ноутбуком или ПК это нормально. Не забывайте устанавливать драйвер «setupuac2», а не стандартный драйвер аманеро. Это важно! Затем вы получите поддержку воспроизведения DSD, а также PCM с высоким разрешением до 354/32. Он имеет достаточно мощности, чтобы ездить на полноразмерных телефонах, таких как AKG K612 Pro или HiFiman HE400i. Звук довольно «яркий» (по сравнению с моим базовым набором, включая Matrix Mini-i Pro + Matrix Kids AMP), поэтому он будет лучше соединяться с наушниками «dark». Если вы хотите лучшее качество, он имеет линию для соединения с автономным усилителем для наушников. Я был очень впечатлен этим DAC, потому что он прекрасный за свою цену.





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Цена $61.43 ($35.02 11 ноября)

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Один из самых крутых дронов от фирмы Xiaomi. Камера с искусственным интеллектом распознаёт лица, поддерживает управление жестами и снимает контент в разрешении 4K с частотой кадров 60 к/с. Обладает устойчивым к воздействию воды компактным корпусом, похожим на яйцо.

Конструкция разборная, и если снять пропеллеры, то он легко превращается в удобную ручную камеру с электронным стабилизатором. В комплекте специальные лыжи, с которыми есть возможность посадить коптер на воду. Полного заряда хватает на полчаса полета, максимальная дальность - 6 км (дальше теряется связь с пультом).

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Цена $1,312.14 - 1,667.21

Плотный пластиковый чехол, который китайские мастера совместили с ретро-консолью. На ней установлены 36 8-битных игр, среди них такая классика как Супер Марио, Контра и танки. Вес чехла от 80 до 100 г, в зависимости от модели телефона.

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В наличии варианты для популярных моделей Samsung, Apple и Huawei. Стоит отметить, что меню консоли только на английском и китайском языках. И если нужна конкретная защита от падений, то, конечно, лучше пройти мимо и выбрать что-то другое.

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Цена $9.29 - 10.14

Если вы счастливый обладатель электрической зубной щётки ORAL-B, то я нашёл на Алиэкспресс для неё хорошую подставку. У продавца есть вариант для одной или двух щёток.

У подставки на фотографии есть отверстия для док-станций и четыре держателя для сменных насадок. С таким аксессуаром зарядка будет чувствовать себя уверенней на поверхности, а если вы её случайно слегка заденете, то она не опрокинется.

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Во время распродажи подставка будет стоить всего 105 рублей. Количество заказов 1.506 штук. Рейтинг товара 4.8 звезды.

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Цена $1.42

Пластиковый кейс для хранения маски. В принципе полезная вещь, чтобы не кидать маску в грязный карман, куда вы также кладёте ключи, телефон, кошелёк и другие предметы, на которых могут скапливаться микроорганизмы. Кейс хоть как-то, но защитит. Однозначно лучше чем без него. В продаже большой выбор цветов. Товар пользуется спросом, заказывают очень много людей.

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Цена $0.02 - 1.79

Оригинальные складные очки для мужчин и женщин. Дужки у очков выдвигаются по принципу антенны у радиоприемника, а очки складываются пополам, поэтому их можно положить в миниатюрный магнитный футляр, который идет в комплекте. Очки можно подобрать с нужными вам диоптриями, а также по цвету оправы. В них можно ходить за покупками в магазин.

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Цена $6.89

Домашний беспроводной моющий гаджет с функцией сухой, а также влажной уборки. Главной особенностью является длительная автономность устройства. Емкостью батареи на 3000 миллиампер часов.

Низкий уровень шума, ЖК дисплей с отображением всех функций, щетка имеет свою независимую функцию очистки. Мусор собирается в специальный приемник с ёмкостью 0,5 л.

Мощность такого пылесоса составляет 500 Вт. Он способен убираться на больших площадях, а подвижная телескопическая трубка сделает эту уборку удобной.

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Цена $292.79

Не уверен, что кто-то из моих читателей закажет подобный гаджет, но я очень хочу поделиться подобной находкой. Работает все это дело, точно так же как и выглядит.

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Подключается в разъем для зарядки и начинает работать, все можно бриться. Жаль в комплекте нет щеточки для чистки бритвы. Размером этот девайс, чуть больше спичечного коробка, так что уместится практически в любой карман или отделение сумки.

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Цена $2.65