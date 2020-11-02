Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: дрон Xiaomi, пылесос и другое
Портативный внешний аккумулятор 4200 мАч с чиповым декодером AK4493
Отличный маленький DAC. Очень мощный и приятный звук. Размер слишком большой для работы со смартфоном в качестве портативного решения, но с ноутбуком или ПК это нормально. Не забывайте устанавливать драйвер «setupuac2», а не стандартный драйвер аманеро. Это важно! Затем вы получите поддержку воспроизведения DSD, а также PCM с высоким разрешением до 354/32. Он имеет достаточно мощности, чтобы ездить на полноразмерных телефонах, таких как AKG K612 Pro или HiFiman HE400i. Звук довольно «яркий» (по сравнению с моим базовым набором, включая Matrix Mini-i Pro + Matrix Kids AMP), поэтому он будет лучше соединяться с наушниками «dark». Если вы хотите лучшее качество, он имеет линию для соединения с автономным усилителем для наушников. Я был очень впечатлен этим DAC, потому что он прекрасный за свою цену.
Цена $61.43 ($35.02 11 ноября)
Водонепроницаемый дрон Xiaomi PowerEggX
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Один из самых крутых дронов от фирмы Xiaomi. Камера с искусственным интеллектом распознаёт лица, поддерживает управление жестами и снимает контент в разрешении 4K с частотой кадров 60 к/с. Обладает устойчивым к воздействию воды компактным корпусом, похожим на яйцо.
Конструкция разборная, и если снять пропеллеры, то он легко превращается в удобную ручную камеру с электронным стабилизатором. В комплекте специальные лыжи, с которыми есть возможность посадить коптер на воду. Полного заряда хватает на полчаса полета, максимальная дальность - 6 км (дальше теряется связь с пультом).
Цена $1,312.14 - 1,667.21
Мягкий чехол для телефона Gameboy
Плотный пластиковый чехол, который китайские мастера совместили с ретро-консолью. На ней установлены 36 8-битных игр, среди них такая классика как Супер Марио, Контра и танки. Вес чехла от 80 до 100 г, в зависимости от модели телефона.
В наличии варианты для популярных моделей Samsung, Apple и Huawei. Стоит отметить, что меню консоли только на английском и китайском языках. И если нужна конкретная защита от падений, то, конечно, лучше пройти мимо и выбрать что-то другое.
Цена $9.29 - 10.14
Держатель для электрической зубной щетки
Если вы счастливый обладатель электрической зубной щётки ORAL-B, то я нашёл на Алиэкспресс для неё хорошую подставку. У продавца есть вариант для одной или двух щёток.
У подставки на фотографии есть отверстия для док-станций и четыре держателя для сменных насадок. С таким аксессуаром зарядка будет чувствовать себя уверенней на поверхности, а если вы её случайно слегка заденете, то она не опрокинется.
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Во время распродажи подставка будет стоить всего 105 рублей. Количество заказов 1.506 штук. Рейтинг товара 4.8 звезды.
Цена $1.42
Ящик-органайзер для хранения маски
Пластиковый кейс для хранения маски. В принципе полезная вещь, чтобы не кидать маску в грязный карман, куда вы также кладёте ключи, телефон, кошелёк и другие предметы, на которых могут скапливаться микроорганизмы. Кейс хоть как-то, но защитит. Однозначно лучше чем без него. В продаже большой выбор цветов. Товар пользуется спросом, заказывают очень много людей.
Цена $0.02 - 1.79
Очки для чтения
Оригинальные складные очки для мужчин и женщин. Дужки у очков выдвигаются по принципу антенны у радиоприемника, а очки складываются пополам, поэтому их можно положить в миниатюрный магнитный футляр, который идет в комплекте. Очки можно подобрать с нужными вам диоптриями, а также по цвету оправы. В них можно ходить за покупками в магазин.
Цена $6.89
Tineco iFLOOR3 беспроводной моющий пылесос
Домашний беспроводной моющий гаджет с функцией сухой, а также влажной уборки. Главной особенностью является длительная автономность устройства. Емкостью батареи на 3000 миллиампер часов.
Низкий уровень шума, ЖК дисплей с отображением всех функций, щетка имеет свою независимую функцию очистки. Мусор собирается в специальный приемник с ёмкостью 0,5 л.
Мощность такого пылесоса составляет 500 Вт. Он способен убираться на больших площадях, а подвижная телескопическая трубка сделает эту уборку удобной.
Цена $292.79
Бритва с подключением к USB телефона
Не уверен, что кто-то из моих читателей закажет подобный гаджет, но я очень хочу поделиться подобной находкой. Работает все это дело, точно так же как и выглядит.
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Подключается в разъем для зарядки и начинает работать, все можно бриться. Жаль в комплекте нет щеточки для чистки бритвы. Размером этот девайс, чуть больше спичечного коробка, так что уместится практически в любой карман или отделение сумки.
Цена $2.65
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