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После нескольких месяцев задержки и тестирования «стоп-старт» Dark Mode для Facebook наконец-то начинает развертываться для пользователей iOS по всему миру, спустя более 400 дней с тех пор, как Apple впервые представила эту функцию в iOS 13.

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Свидетельство того, что Facebook работает над «Dark Mode» для своего устройства.

Официальное приложение впервые появилось в апреле, а к июню небольшой процент пользователей имел доступ к настройке, что намекало на то, что компания постепенно развертывает эту функцию в целях тестирования. Однако с тех пор распространение было чрезвычайно медленным, и только в последние пару дней все больше и больше пользователей сообщают, что в настройках появилась эта опция. «Темный режим» уже некоторое время доступен на веб-сайте социальной сети, а в некоторых других приложениях Facebook, включая Messenger и Instagram, уже давно присутствует «Темный режим», поэтому неясно, почему флагманскому приложению компании потребовалось больше времени, чтобы получить эту функцию.