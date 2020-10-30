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Сюжетная приключенческая игра «South of the Circle» уже доступна в Apple Arcade

Сегодня в Apple Arcade появилась новая приключенческая игра «South of the Circle»
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Сегодня в Apple Arcade появилась новая приключенческая игра «South of the Circle». Созданная State of Play, разработчиками «Kami», «INKS» и «Lumino City», игра отличается уникальной эстетикой, вдохновленной трафаретной печатью середины века. «South of the Circle» имеет повествование, действие которого происходит в 1964 году в Антарктиде. После авиакатастрофы кембриджский академик Питер должен бороться за выживание, пересекая пустынную местность в попытке добраться до британских, норвежских и советских антарктических баз. По мере ухудшения условий прошлое и настоящее сливаются воедино, и Питер вынужден смириться с выживанием, реальностью и последствиями своего прошлого. В State of Play использовался полный трехмерный захват движения для придания реалистичности, и в игре присутствует множество удостоенных наград актеров, таких как Гвилим Ли, Оливия Винал, Ричард Гулдинг, Антон Лессер, Адриан Роулинс и Майкл Фокс. South of the Circle теперь доступен в «Apple Arcade» с поддержкой контроллера и доступен для загрузки в виде 2,3 ГБ для iOS. Сейчас в «Apple Arcade» доступно более 125 игр, и Apple регулярно добавляет новые игры. «Apple Arcade» стоит 4,99 доллара в месяц, и эта цена позволяет всей семье играть в игры без рекламы или дополнительных покупок в приложении. В рамках проводимой в настоящее время акции Apple также предлагает новым владельцам iPhone 12 три бесплатных месяца «Apple Arcade».

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