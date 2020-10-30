Настольные цифровые часы работают от постоянного тока 5 Вольт, подключается через USB кабель. Выполнен в стиле ретро. Корпус сделан из акрилового компонента, отображают время в 12 часовом и 24-х часовом формате.

Внутри стоят анодные трубки с мощностью 2, 15 Вт. В данных часах есть регулятор напряжения в зависимости от его изменения изменяется яркость трубок. Данный аксессуар полезный и красивый может служить декором в вашей комнате.

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Цена $44.61

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Эта электрическая зубная щётка имеет приятный дизайн, впрочем, как и вся техника от Xiaomi. Выполнена в минималистическом стиле, компактна, вес всего 46 грамм, так что её очень удобно брать в поездки. Заряжать нужно всего лишь раз в месяц.

Оснащена различными режимами работы, умеет отслеживать зоны чистки и каждые 30 секунд напоминать о том, что пора её сменить - для тех, кто забывает это сделать. Водонепроницаемая, мощная и комфортная, подходит для чувствительных зубов. Нескользящее покрытие будет дополнительным плюсом, очень приятно лежит в руке.

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Цена $9.72 - 26.19

Перед Вами специальный очиститель, предназначенный для чистки клавиатуры, автомобильных дефлекторов и вообще для любой труднодоступной поверхности. Этот очиститель представляет собой некую липкую субстанцию. Наверняка, у многих из Вас в детстве была игрушка "Лизун". Это практически то же самое. Объем вещества - 60 миллилитров. На выбор доступно 4 цвета. Стоимость очистителя, с учетом доставки, составляет 286 рублей.

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Цена $1.55

Красивый потолочный светильник, выполненный в виде месяца и звезд. Такое решение будет особо актуальным для детских комнат. Яркость подсветки можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления. У продавца есть разные варианты по цвету корпуса и мощности. В отзывах пишут, что упаковка хорошая, установка быстрая. Покупателей уже 10, есть хорошие отзывы.

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Цена $86.14 - 251.58

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Удобный и недорогой держатель для смартфона в автомобиль. В комплекте к держателю есть две металлические пластины. Их можно наклеить на заднюю часть смартфона или на чехол. Основная часть держателя, куда прислоняется смартфон, имеет прорезиненную поверхность. Само приспособление фиксируется на двусторонний скотч. На данный момент доступно только серебряное цветовое исполнение. Покупателей уже больше 50 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $1.82 - 2.63

Автомобильная светодиодная лента в виде кольца диаметром от 76 до 94 мм. Данный аксессуар устанавливается на автомобили и мотоциклы в виде дневных ходовых огней. Также можно установить в салон как подсветку. В наличии есть белый, красный, синий, желтый, розовый, зеленый и другие цвета. Гибкая прочная основа ленты позволяет установить ее просто то и без лишних инструментов. Крепится данная лента на двухсторонний скотч. Подключается к сети постоянного тока с напряжением 12 вольт.

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Цена $7.37 - 15.04 / набор (2 шт.)

Хороший набор торцевых гаечных ключей. Такое решение будет актуальным не только для ремонта автомобиля, но и в быту. Продавец предлагает несколько вариантов по комплектам. Производитель заявляет, что инструменты выполнены из качественной хромованадиевой легированной стали. С полной комплектацией набора можно ознакомиться на страничке товара. Заказавших уже 73 человека, отрицательные отзывы на данный момент отсутствуют.

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Цена $22.94 - 33.99