Полезная вещица, особенно для ноутбуков. Частенько бывает не хватает свободных usb-портов. Хаб на 3 USB входа. Один из входов(верхний) поддерживает технологию USB 3.0, остальные версию 2.0.

В комплекте идёт защитная крышечка(заглушка), такая же, как у флешек и шнурок, что бы использовать хаб как брелок.

Сам раньше пользовался похожей, но более массивной штуковиной, так как был у меня на тот момент нетбук и входа USB у него было всего 2, чего катастрофически не хватало. Один порт был занят под мышку, а второй под внешний кулер, в итоге флешку воткнуть было просто некуда. Хабы продаются в двух цветовых вариантах: чёрный и белый.

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Цена $2.17 - 2.98

Представляю Вашему вниманию годные смарт часы TicWatch Pro 2020. Эти часы очень сильно пользуются популярностью у Ютуб блогеров. Многие, даже называют их лучшими в своем сегменте. Часы работают на операционной системе Android Wear. Они имеют 1 гигабайт ОЗУ и 4 гигабайта ПЗУ. Множество встроенных функций, в том числе и NFC. Браслет часов сделан из натуральной кожи. Экран - 1,39 дюймов, разрешение 400х400. Аккумулятор - 415 мАч. Есть влагозащита IP68. Стоимость часов составляет 16 925 рублей.

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Цена $213.19

Перед Вами неплохие бюджетные Bluetooth наушники от Китайского бренда LanDiao. Наушники имеют стильный и нестандартный дизайн. Продаются в четырех расцветках. В комплекте идут дополнительные амбушюры разного размера. Аккумулятора самой гарнитуры (50 мАч) хватает на 5-6 часов непрерывной работы. Батарея док станции - 300 мАч. Чувствительность - 42 дБ. Стоимость наушников составляет 1072 рубля.

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Цена $13.20

Компания xiaomi не перестает удивлять своими новинками, этот гигант производит практически все крутые и современные девайсы, а главное с великолепным качеством. И вот я наткнулся на дубинку от сяоми кто бы мог подумать...! Потрясающее качество и великолепные материалы легли в основу девайса. Авиационный алюминий принял на себя всю ответственность надежности и веса, и не подвел.

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Цена $37.99 - 44.64

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Ультразвуковой отпугиватель собак поможет избежать неприятных инцидентов и укусов бродячих животных. Устройство издает еле слышный человеку звук, который очень неприятен для чуткого слуха животного. Всё что нужно - это направить его в сторону собаки с расстояния в несколько метров и после наблюдать, как отпугиватель обращает ее в бегство.

Кроме основной функции предусмотрен режим дрессировки и коррекции нежелательного поведения с более слабым сигналом ультразвука, плюс его можно использовать, как удобный карманный фонарик. Питание от батарейки крона.

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Цена $4.38

С помощью этого устройства станет гораздо легче искать неисправные предохранители и проверять их на целостность с помощью индикатора в случае разного размера предохранителей. Есть регулировка расстояния контакта и если нашли неисправный выдергивается с помощью специального зажима. Штука полезная и компактная. Хорошо подойдет для самодиагностики в своем автомобиле.

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Цена $6.36

Стильный бюст, с помощью которого часто декорируют интерьеры. Выглядит очень оригинально и стильно. Такой бюст найдет свое место практически в любом интерьере, дополнит и украсит его. В последнее время некоторые и вовсе раскрашивают такие бюсты и получают уникальные предметы декора, которые украшают их комнаты. На АлиЭкспресс можно найти десятки различных бюстов, в разных размерах.

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Цена $6.86